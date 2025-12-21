$!Viven tarde de ensueño con ‘Princesas, el Musical’ en la Verbena Culiacán

La magia y la fantasía se apoderaron de la Villa Navideña este 21 de diciembre, cuando cientos de familias sinaloenses se dieron cita en la Verbena para disfrutar del espectáculo “Princesas, el Musical”.

La puesta en escena, que resultó un éxito rotundo, logró cautivar a niñas, niños y jóvenes por igual, transformando el recinto en un escenario digno de un cuento de hadas.

Entre una explosión de música y color, los asistentes se sumergieron en las historias de personajes icónicos como Cenicienta, La Sirenita, Blanca Nieves, Bella y Aurora y la atmósfera se llenó de nostalgia y alegría mientras el público coreaba temas emblemáticos que han marcado a distintas generaciones, tales como “Bajo el mar” y “Bella y Bestia”.