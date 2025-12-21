$!Viven tarde de ensueño con ‘Princesas, el Musical’ en la Verbena Culiacán

La magia y la fantasía se apoderaron de la Villa Navideña este 21 de diciembre, cuando cientos de familias sinaloenses se dieron cita en la Verbena para disfrutar del espectáculo “Princesas, el Musical”.
La puesta en escena, que resultó un éxito rotundo, logró cautivar a niñas, niños y jóvenes por igual, transformando el recinto en un escenario digno de un cuento de hadas.
Entre una explosión de música y color, los asistentes se sumergieron en las historias de personajes icónicos como Cenicienta, La Sirenita, Blanca Nieves, Bella y Aurora y la atmósfera se llenó de nostalgia y alegría mientras el público coreaba temas emblemáticos que han marcado a distintas generaciones, tales como “Bajo el mar” y “Bella y Bestia”.
El toque especial de la jornada lo dieron las niñas que acudieron al evento, quienes, ataviadas con vestidos amplios y zapatillas, se sintieron parte de la realeza al entonar con entusiasmo las notas de “Un mundo ideal”.
Al concluir la función, la emoción continuó con una convivencia cercana entre los personajes y las familias, permitiendo capturar momentos inolvidables.
También el Grinch también hizo su aparición, sorprendiendo a chicos y grandes con divertidas travesuras que arrancaron carcajadas en todo el lugar, por otro lado, manteniendo viva la tradición, Santa Claus y el Hada Caramelo dedicaron la noche a recibir las cartas de los pequeños, escuchando sus deseos e ilusiones de cara a la celebración de la Nochebuena.
Con este tipo de eventos, la Verbena Culiacán reafirma su compromiso de ofrecer espacios seguros, incluyentes y llenos de esperanza, bajo el lema de que la Navidad une a la comunidad, buscando seguir fomentando la creación de recuerdos memorables y la sana convivencia familiar en un ambiente de paz.