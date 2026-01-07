Viviendas del Bienestar en Sinaloa aún sin definición por falta de predios: Rocha Moya

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el proyecto de las Viviendas del Bienestar en la entidad aún no tiene una definición concreta, debido a que el proceso se encuentra en la etapa de gestión y localización de predios para su instalación.

Explicó que actualmente no se cuenta con información precisa sobre la ubicación y arranque de estos espacios, ya que todavía se trabaja en la consecución de los terrenos necesarios para su desarrollo.

Indicó que esta situación no es exclusiva de un municipio en particular, sino que se presenta a nivel estatal.

Rocha Moya señaló que este mismo escenario se registra en zonas como Navolato, donde el proyecto no ha podido avanzar debido a la falta de predios disponibles.

Añadió que el tema de los terrenos es un factor determinante para que el programa pueda materializarse en los distintos municipios.

No obstante, precisó que en el caso de Los Mochis se tiene un avance mayor, ya que prácticamente se cuenta con los espacios donde podrían instalarse las Viviendas del Bienestar, lo que permitiría que el proyecto se concrete con mayor rapidez en esa región.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que estas casas se establezcan en comunidades específicas, como Navolato, aclaró que no cuenta con una proyección confirmada, por lo que no es posible precisar fechas ni ubicaciones para ese caso.

El Gobernador reiteró que el Gobierno del Estado continúa trabajando en la gestión de los terrenos necesarios, y que será hasta que se concluya esa etapa cuando se pueda ofrecer información más detallada sobre el desarrollo del proyecto de Viviendas del Bienestar en Sinaloa.