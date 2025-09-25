Vivimos en Culiacán, dice Eneyda Rocha después de agresión contra vehículo de su hija

La presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, lamentó la situación de la que fue víctima su hija y policías que la escoltaban cuando, de acuerdo a investigaciones preliminares, intentaron despojarla de su camioneta.

La hija del Gobernador Rubén Rocha Moya resumió el caso admitiendo la situación de inseguridad por la que atraviesa Sinaloa, en específico Culiacán.

“Mi hija, gracias a Dios está bien, gracias por estar al pendiente. Sin tema. Vivimos en Culiacán, somos una familia de acá, que vamos a trabajar, que vamos a las escuelas”, dijo la funcionaria.

“Pues lo que nos resta es seguir trabajando para seguir fortaleciendo este tejido social con mucho humanismo, con mucho valor, con muchos valores e ir reforzando que nuestros niños estén sanos, que nuestras niñas estén sanas”.

El pasado 23 de septiembre la camioneta en la que viajaba su hija menor de edad fue atacada en lo que se ha calificado por la autoridad estatal como un intento de despojo. El caso será investigado por la Fiscalía General del Estado.

“Les pido, por respeto a los infantes, procurar sus derechos, pues respetar, la niña está bien, está en casa, ayer hizo sus actividades, entonces está bien”, mencionó.

Rocha Ruiz señaló que la salud emocional de la menor está bien, pues constantemente la familia se atiende con terapia y que esta situación fue abordada de manera profesional.

Sobre esta situación el Gobernador Rubén Rocha Moya prefirió limitar sus comentarios y aseguró que ya visitó a su nieta y ella se encuentra a salvo.

“Ya no platico de ese asunto que ya fue nota antier y ayer y ya. Cualquier cosa que le agreguen tiene que ser las instancias que están investigando”, expuso.

El ataque contra el vehículo en el que viajaba la nieta del Gobernador Rubén Rocha Moya ocurrió en coincidencia con una reunión del gabinete de seguridad federal en Culiacán, pues este martes se realizó la quinta reunión quincenal de funcionarios de seguridad federales para atender la crisis de seguridad que se ha mantenido en el estado de Sinaloa desde septiembre de 2024, derivado de una pugna del crimen organizado.