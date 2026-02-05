$!Vivir entre aguas negras por décadas ya provoca daños estructurales en viviendas de Barrancos

En la Calle Coníferas, un arroyo de agua verdosa recorre la vialidad sorteando baches y grietas que la misma humedad ha ido abriendo con los años. El olor es penetrante y persistente: agua estancada, drenaje, residuos. Aunque uno se retire del lugar, el aroma permanece, como una advertencia invisible. En ese entorno viven niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias completas que conviven diariamente con el desbordamiento de aguas negras.

Vecinos del sector recuerdan que el problema comenzó con el nacimiento de la colonia, hace aproximadamente 40 años, pero se ha agravado con el paso del tiempo. En las últimas semanas, aseguran, la situación se volvió insostenible. Rosa, habitante del sector, relata que han acudido en repetidas ocasiones ante autoridades municipales y legislativas para solicitar la reparación del drenaje, sin obtener respuestas inmediatas.

Señala que hace tres semanas acudió a la Dolonia la Diputada morenista Arely Berenice Ruiz López, quien prometió la pavimentación del sector, pero no ha regresado. “Ahorita está así, pero al ratito ya a una hora determinada ya empieza a llenarse la calle. Para que rasquen, ahí está todo el cochinero, todos los moscos. Vino una Diputada, no me acuerdo cómo se llama ...Arely, vino y nos dijo que iba a pavimentar, no vienen y no nos dicen nada. Como hace unos 20 días, ella no regresó, porque tomó fotos, pero nomás dice que sí, que van a checar eso, y que van a checar eso, y mentiras, así nos cargan”. Al recorrer la colonia, el asfalto cuarteado evidencia la ausencia de obra pública reciente.

Esto sólo en las calles pavimentadas, ya que varias vialidades aledañas son de terracería raspada. En particular la Calle Coníferas, epicentro del desbordamiento, está pavimentada únicamente en una mitad a lo largo de la colonia, mientras que la otra permanece sin pavimento. Ante la falta de atención oficial, los vecinos han levantado topes de tierra improvisados, a manera de represas, para intentar frenar el avance del drenaje. Sin embargo, estas barreras ceden con facilidad, especialmente por las tardes, cuando las tuberías colapsan y el flujo de aguas negras aumenta.

El zumbido constante de mosquitos rodea los charcos verdosos, y con el calor del día el olor se intensifica. En las viviendas, la humedad permanente de las banquetas ya comenzó a filtrarse en las construcciones. Los pisos de concreto muestran humedad en sus bordes, impregnados por el contacto constante con aguas negras. Esta semana, en redes sociales, comenzó a circular un video de una manifestación en las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, en la que una persona derrama agua sucia en la entrada del organismo para exigir atención al problema. Tras la protesta, este jueves la paramunicipal inició trabajos de sustitución de 110 metros de tubería de drenaje sanitario en el Fraccionamiento Jardines del Valle. En un comunicado, la JAPAC informó que la obra se realizará durante una semana y que permitirá atender de fondo el colapso del drenaje en la zona, debido a que la tubería ya había cumplido su vida útil. Los trabajos se desarrollan en la Calle Coníferas y Arco del Triunfo, en el sector Los Arcos, con la sustitución de tubería de 30 pulgadas y una inversión aproximada de 700 mil pesos.