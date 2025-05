Votación al Poder Judicial quitará nepotismo: Ana Lucía Carrión

Ana Lucía Carrión Román aspira a ser Jueza de Distrito en Materia Mixta del Poder Judicial de la Federación; es una de las y los 33 aspirantes en Sinaloa, su nombre aparecerá en las boletas el próximo 1 de junio.

En Noticiero Noroeste, la actual Jefa de Departamento de lo Contencioso del IMSS aseguró que su formación de 13 años en el Poder Judicial la respaldan para aspirar al puesto de Jueza.

Sin embargo, el nepotismo que es uno de los vicios de este Poder la habían privado de seguir creciendo al interior de la institución.

“Empecé a los 18 años a trabajar en el Poder Judicial de la Federación, toqué todas las puertas en la Ciudad de México, en San Lázaro y duré 13 años”.

“No continué, no porque no me gustara, al contrario, es mi casa, pero no pude continuar por el nepotismo, yo estuve en Ciudad de México, en Matamoros, Tamaulipas, 10 años, en un Juzgado de Procesos Penales y regresé a Mazatlán, y cuando fui a tocar las puertas de los órganos jurisdiccionales no pude regresar”.

“Con mi trayectoria, mi experiencia, mi expertis, no pude regresar, no soy hija de Juez, no soy hija de Magistrado ni de Ministro”.

Indicó que previo a las futuras elecciones, los jueces eran elegidos por tres exámenes: de conocimientos abiertos, por escrito y oral.

Aseguró que su intención es tener las puertas abiertas a los ciudadanos que necesiten acudir ante un Juzgado de Distrito, por problemas con autoridades, para resolver conforme a Derecho.

“Un juez de Distrito en Materia Mixta resuelve amparos cuando se vulnera algún derecho humano o garantía constitucional, es el momento cuando un ciudadano puede acudir a un juicio de amparo”.

Ana Lucía recomendó a la población a que ingrese al portal del Instituto Nacional Electoral, para que conozcan los perfiles de los candidatos.