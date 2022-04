Votación del Senado no fue para que comparecieran responsables del Tren Maya, explica Imelda Castro de su voto en contra

En Morena no están en contra de las comparecencias, pero la votación de este miércoles era sobre el curso de un punto de acuerdo, no específicamente sobre citar o no a funcionarios, explicó la Senadora sinaloense Imelda Castro Castro, por lo que la oportunidad de llamar a comparecencias sigue vigente, pero lo haría la comisión correspondiente.

Así como Castro Castro votó en contra, para que el punto se fuera a comisiones y ahí se discutiera, el morenista Raúl Elenes Angulo lo hizo en el mismo sentido, mientras que el Senador Mario Zamora Gastélum, del PRI, se encontraba en una reunión en ese momento y no emitió voto.

En la Mesa Directiva del Senado, detalló Castro Castro, se acordó abordar dos temas, el primero fue el de la presentación de puntos de acuerdo, en este apartado se presentaron puntos de acuerdo que conciernen al Tren Maya, sin embargo, no fueron comparecencias lo que se puso a votación, sino un tema de procedimiento.

“Lo que se votó fue: si se discutía de obvia y urgente resolución ese punto de acuerdo o se iba a comisiones, es solo un tema de procedimientos”, explicó, “aparte para que se pueda discutir de obvia y urgente resolución, un punto de acuerdo debe tener las dos terceras partes, de otra manera se va a comisiones”, agregó.

Castro Castro indicó que desde Morena votaron para que el tema fuera a comisiones y ahí se discuta, sin embargo, reiteró que no eran cosas específicas como se ha manejado por la oposición, es decir, de la cuestión de ecología.

“Ese tema se fue a comisiones, eso no quiere decir que ya cerramos la posibilidad de las comparecencias, en las comisiones se va a dictaminar ese punto de acuerdo, y si pueden, si las comisiones así lo deciden y llegan al Pleno esos dictámenes de esos puntos de acuerdo, no está cancelada la posibilidad de comparecencia de funcionarios”, dijo.

En Morena, aseguró la Senadora sinaloense, quieren que las y los funcionarios vayan a explicar el tema del Tren Maya, pero no están de acuerdo a como la oposición expone sobre el tema, enfatizando que desde su partido tienen argumentos en el tema de la gestión ambiental, en la conservación, en el aprovechamiento de recursos, entre otros.

“El tema de fondo lo vamos a ver en las comisiones y en su momento lo vamos a ver en el Pleno y no descartamos que vayan los funcionarios, eso si lo queremos dejar claro, no nos oponemos, pero creemos que la comisión debe de analizarlo con detenimiento, porque ahí queremos dar la discusión con la oposición, porque no compartimos la campaña que están haciendo en contra de esta gran obra”, refirió.

Sin votar

Mientras que la morenista y el morenista se manifestaron en contra en la votación del día miércoles, el priista Zamora Gastélum, no votó, pero expresó por medio de redes sociales que se encontraba en una reunión de su grupo parlamentario en el Senado cuando se realizó la votación, de ahí que no se haya emitido voto, sin embargo, dijo estar a favor del medio ambiente, la transparencia y la rendición de cuentas.

“A pesar de que ayer en sesión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, propuse analizar en persona la situación que se vive en la región donde se lleva a cabo el Tren Maya. Sin duda es una falta nuestra, pero no se avisó de la votación y estábamos en el Senado en reunión del grupo escuchando a una invitada que nos fue a dar una plática. Cuando nos enteramos ya habían cerrado la votación, en otros casos, cuando a Morena le conviene le dan más tiempo”, señaló.