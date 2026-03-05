‘Voy a regresar para cumplir nuestras metas’; Elizabeth Montoya confirma su regreso al Congreso de Sinaloa

“Tenemos algunas iniciativas también que propusimos mi compañero, el Diputado Sergio Torres, y una servidora, que benefician a la niñez sinaloense en el tema de salud mental, donde nosotros en esa iniciativa proponemos que haya un psicólogo o una psicóloga en cada una de las escuelas, desde nivel preescolar hasta profesional, para atender algún caso de cualquier niño, niña, adolescente o joven”.

“Me siento bien de salud, me siento muy bien emocionalmente, me siento capaz de retomar mis actividades como presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes”, apuntó.

En entrevista exclusiva con Noroeste vía audio en enlace digital, la Diputada local narró su proceso de recuperación, además, confirmó que el 1 de abril regresará a su curul en el Congreso del Estado, como lo adelantó en días anteriores la Diputada Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política.

No es la contundencia que se espera de una persona que fue intervenida quirúrgicamente por impactos de arma de fuego, y que en menos de un mes regresará a sus labores como legisladora.

CULIACÁN._ “Voy a regresar para cumplir nuestras metas”, se escuchó una voz firme, enérgica y optimisma, a través de la bocina, mientras en la pantalla del estudio de televisión aparecía su fotografía. Es la Diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, quien hace poco más de un mes resultó herida en un atentado armado en Culiacán.

Montoya Ojeda explicó que ha estado en contacto con los médicos que la han atendido, para estar al pendiente de su salud y su recuperación física.

Expresó que durante estas semanas ha estado con su familia, sus amigos y seres queridos. Sin embargo, ha tenido tiempo para plantear proyectos a realizar en un futuro inmediato.

Anteriormente, en una entrevista realizada con el periodista Ciro Gómez Leyva, detalló que le faltaba una cirugía reconstructiva para volver a sus funciones como legisladora, pero en la charla con Noroeste abundó que esta no será realizada antes de abril.

“Tiene que pasar algunos meses, una vez que ya esté completamente reconstruida y sana mi piel, ya me someterán a otra cirugía donde me colocarán una plaquita de titanio; por lo pronto estoy con una cirugía temporal, pero estoy bien, me siento muy bien, con los cuidados normales que debo de tener y pues esperar que se llegue el tiempo para para someterme a esa cirugía”, dijo.

Pese a que su regreso está pactado, Montoya Ojeda explicó que no se ha conversado sobre cómo será la operación en el Congreso debido a que su compañero de bancada, el Diputado Sergio Torres Félix, aún no regresará a labores porque continúa con su recuperación tras dos cirugías en la cabeza, por las heridas que sufrió en el mismo atentado que la legisladora emecista.

Movimiento Ciudadano tiene dos curules en el Congreso del Estado, los diputados propietarios son Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, este último es el coordinador de la bancada y por ello tiene su lugar en la Junta de Coordinación Política del Legislativo sinaloense, por lo que, con su ausencia, el partido naranja no tiene representación en dicho órgano de gobierno.

En declaraciones anteriores, Teresa Guerra Ochoa dijo que es un tema que se tratará con respeto al Diputado, al igual que si se llama o no a su suplente.

“Con respecto a mi compañero Sergio Torres, gracias a Dios ya está en su casa, como todos sabemos, está cada día recuperándose y vamos a esperar las próximas semanas para ya tomar una decisión y platicar al respecto con la Diputada Tere Guerra”, expuso la legisladora emecista.

El papel de Montoya Ojeda va más allá de su labor como legisladora, sino que también es Secretaria de Acuerdos en Movimiento Ciudadano a nivel estatal, donde ya se reintegró a labores, mucho antes de su regreso al Congreso.

“El día de ayer tuve una reunión por Zoom, es mi primera reunión que tengo con los coordinadores municipales y me siento muy contenta, muy orgullosa y muy satisfecha con el trabajo que ellos están realizando en cada uno de sus municipios”, expresó.

“Desde que ellos tomaron la responsabilidad han trabajado con mucho corazón, con muchas ganas y lo han seguido haciendo y esto viene a fortalecernos, viene a reiterarnos que somos un gran equipo, que tenemos una misión que cumplir y ellos están listos, puestos para seguir trabajando, para seguir aportando desde Movimiento Ciudadano”.

Además de las iniciativas que presentó en conjunto con el Diputado Torres Félix, Montoya Ojeda tiene otras en el tintero para proponer cuando vuelva a sus labores legislativas.

“Mi regreso lo estoy esperando con mucho ánimo. Sé que poco a poco vamos a seguir trabajando, integrándonos y haciendo lo que corresponde para cumplir nuestras metas”.