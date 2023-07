El Diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo, informó que sostendrá el pago de colegiaturas a una trabajadora del Congreso del Estado, con recursos del fondo de gestoría social.

“Voy a seguir apoyando a quien yo crea conveniente porque así es, a menos de que el Congreso me diga otra cosa”, dijo.

Este lunes Noroeste publicó que Villegas Lobo paga colegiaturas en escuelas privadas a una trabajadora del Congreso, desde noviembre del 2021, es decir, prácticamente desde que inició la 64 Legislatura, con recursos del fondo de gestoría social.

Por medio del reglamento firmado por las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política, se comprobó que el pago de colegiaturas no está contemplado en los gastos que se pueden comprobar por ese fondo, y tampoco considerado que sea considerado apoyo cuando lo otorgan a servidores públicos.

Anteriormente el Diputado del Partido Sinaloense, Gene René Bojórquez Ruiz, denunció públicamente a Villegas Lobo por este mismo caso, lo cual refutó el morenista.

“No voy a caer en el juego del Diputado Gene, no, no, sí es, sí es juego...quiere desviar la atención de más de 600 millones de la UAS creando aquí en el Congreso que se están haciendo las cosas mal, cuando no son”, sentenció.

“Si ustedes quieren hacer la investigación, hagan y publiquen lo que ustedes gusten, y hagan la pertinente denuncias que tengan que hacer”.