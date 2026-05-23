$!VPH oral: el enemigo silencioso que acecha al 17% de los mexicanos, advierte estudio de la UAS

Bajo la sombra de la cotidianidad, un enemigo invisible se extiende entre la población mexicana. Se trata del Virus del Papiloma Humano en la cavidad oral, una infección que, según investigaciones recientes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, afecta a entre el 14 y 17 por ciento de los mexicanos de manera asintomática.
Leslie Carolina Zaldívar Martínez, maestranda de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, advirtió que este virus es un precursor directo del cáncer de cabeza y cuello.
El mayor riesgo radica en su naturaleza silenciosa ya que la mayoría de los portadores no presentan síntomas, lo que retrasa el diagnóstico hasta etapas críticas.
Cuando el virus se manifiesta clínicamente, lo hace a través de lesiones papilomatosas similares a verrugas que aparecen en la lengua, encías o mejillas.
“En la mayoría de los casos, las personas descubren estas lesiones durante las revisiones odontológicas de rutina”, señaló Zaldívar Martínez.
Aunque la vía sexual es el principal motor de transmisión, Zaldívar Martínez aclaró que no es la única, pues existe la transmisión vertical de madre a hijo durante el parto.
Entre los factores que disparan las probabilidades de infección se encuentra el tabaquismo, mala higiene bucal, prácticas sexuales sin protección e inicio temprano de la vida sexual.
La investigación, centrada en estudiantes universitarios de Culiacán, busca identificar la frecuencia de genotipos como el tipo 16 considerado de alto riesgo por su vínculo con el cáncer, así como los tipos 4 y 52.
El estudio de la UAS resalta que en regiones como Norteamérica, los casos de cáncer de cabeza y cuello asociados al VPH ya superan a los de cáncer cérvico-uterino vinculados al mismo virus.
Este incremento es particularmente notable entre la población joven, impulsado por el consumo de tabaco y la falta de medidas preventivas.
Ante este panorama, la universitaria subrayó que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para frenar el avance del virus. Asimismo, recomendó no minimizar ninguna lesión en la boca y acudir periódicamente al dentista para evaluaciones especializadas.
La investigación “Frecuencia y distribución de genotipos del virus del papiloma humano en cavidad oral y su asociación con factores de riesgo en estudiantes universitarios en Culiacán, Sinaloa” continúa en desarrollo, buscando generar datos locales que permitan fortalecer las estrategias de salud pública y tamizaje oportuno.