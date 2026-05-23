$!VPH oral: el enemigo silencioso que acecha al 17% de los mexicanos, advierte estudio de la UAS

Bajo la sombra de la cotidianidad, un enemigo invisible se extiende entre la población mexicana. Se trata del Virus del Papiloma Humano en la cavidad oral, una infección que, según investigaciones recientes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, afecta a entre el 14 y 17 por ciento de los mexicanos de manera asintomática. Leslie Carolina Zaldívar Martínez, maestranda de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, advirtió que este virus es un precursor directo del cáncer de cabeza y cuello. El mayor riesgo radica en su naturaleza silenciosa ya que la mayoría de los portadores no presentan síntomas, lo que retrasa el diagnóstico hasta etapas críticas.





Cuando el virus se manifiesta clínicamente, lo hace a través de lesiones papilomatosas similares a verrugas que aparecen en la lengua, encías o mejillas. “En la mayoría de los casos, las personas descubren estas lesiones durante las revisiones odontológicas de rutina”, señaló Zaldívar Martínez. Aunque la vía sexual es el principal motor de transmisión, Zaldívar Martínez aclaró que no es la única, pues existe la transmisión vertical de madre a hijo durante el parto. Entre los factores que disparan las probabilidades de infección se encuentra el tabaquismo, mala higiene bucal, prácticas sexuales sin protección e inicio temprano de la vida sexual. La investigación, centrada en estudiantes universitarios de Culiacán, busca identificar la frecuencia de genotipos como el tipo 16 considerado de alto riesgo por su vínculo con el cáncer, así como los tipos 4 y 52.



