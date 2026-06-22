¡Vuelan alto las Águilas de la UAS! El Rector Jesús Madueña entrega el Premio al Mérito Deportivo 2026; reconoce el esfuerzo y pasión de 224 atletas, médicos y entrenadores

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) cumple con creces todas sus funciones. Así quedó de manifiesto durante la entrega del Premio al Mérito Deportivo “Dr. Jesús Alfredo Cuén Ojeda” UAS 2026, donde se reconoció la disciplina, esfuerzo, constancia y pasión de las y los atletas, así como de los entrenadores que colocan a esta casa de estudios como una potencia en el deporte universitario, al ubicarse en el segundo lugar nacional entre más de 200 instituciones de educación superior.

El Rector, doctor Jesús Madueña Molina, al encabezar el evento, enfatizó que este acto reconoce una de las funciones sustantivas de la institución y, a su vez, rinde homenaje a las “Águilas UAS” que llenan de orgullo a la comunidad rosalina por su talento y determinación.

“Hoy reconocemos el mérito de 224 universitarios: 148 deportistas, 50 entrenadores y 16 integrantes del cuerpo médico, quienes han obtenido una cosecha de 115 medallas y han posicionado a nuestra Alma Máter en el segundo lugar del medallero nacional”, destacó.

Detalló que estos datos representan una hazaña para la Universidad y para el estado. Asimismo, lamentó que más allá de respetar todas las opiniones, existan voces que cuestionan todos los logros de la institución —como la cobertura universal—, que dudan de las acreditaciones o que pretenden empañar el trabajo que se realiza en todo el estado en los niveles medio superior y superior, cuestionando la calidad que se brinda en la UAS.

Planteó que esas críticas solo demeritan el esfuerzo y la capacidad de toda una comunidad de universitarios; ofenden a la planta de maestros que permanentemente se actualiza en docencia y lastiman a los estudiantes que cada semestre dan la cara por Sinaloa y México en certámenes académicos, así como a los que diariamente hacen su mejor esfuerzo por aprender y egresar con altos estándares internacionales. Sin embargo, resultados como los que se muestran el día de hoy, son copia fiel de lo que somos y hacemos en la UAS.

“Hoy estamos reunidos para celebrar mucho más que 115 medallas; estamos aquí para celebrar el segundo lugar nacional en el medallero en los Juegos Nacionales ANUIES. Así que felicidades, jóvenes, por hacer grande a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Les expreso mi más sincera felicitación y reconocimiento, exhortándolos a que siempre sientan el orgullo de ser parte de una universidad que cree en ustedes y que los acompaña”, expresó.

Madueña Molina refrendó su compromiso con el deporte universitario, por lo que, a pesar de la compleja situación financiera de la institución, se sostuvieron los apoyos como muestra de la confianza en la activación física como componente básico de la formación integral. De igual forma, precisó que la UAS enfrenta retos económicos de una complejidad inédita, agudizados por la falta de recursos extraordinarios.

“A pesar de haber hecho la parte que nos corresponde en cuanto a la reingeniería integral, no hemos recibido la respuesta comprometida de parte de las autoridades federales. Resultados como los que hoy estamos reconociendo son los argumentos más sólidos que tenemos a la hora de gestionar recursos, y esa será siempre nuestra mejor carta de presentación”, subrayó.

Por su parte, el director general de Deportes, maestro Fernando Medina León, agradeció al rector el respaldo institucional y felicitó a los galardonados, a quienes definió como un ejemplo para las nuevas generaciones y el reflejo del espíritu de superación, liderazgo y excelencia de la UAS.

En representación de la comunidad estudiantil, Jorge Heraclio Robles, medallista de oro y bronce en voleibol de sala y de playa, externó que el pasado 21 de abril se propusieron defender los colores azul y oro de la universidad, y lo lograron.

“Rector, muchas gracias por su apoyo permanente e incondicional. Usted siempre ha estado con nosotros y, en este momento de difícil situación financiera, lo valoramos más que nunca. Sigamos adelante para que las Águilas de la UAS sigan volando alto y lejos”, indicó.

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos al equipo técnico, médicos, psicólogos, fisioterapeutas y enfermeros. De manera especial, se galardonó al boxeador olímpico Marco Alonso Verde Álvarez por ser un destacado deportista universitario y poner en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa en escenarios internacionales.