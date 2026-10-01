$!Vuelve a subir la marea en Las Aguamitas; habitantes piden intervención de autoridades

Habitantes del campo pesquero Las Aguamitas reportaron este jueves un nuevo incremento en el nivel de la marea y solicitaron la intervención de las autoridades, luego de que la comunidad resultara afectada por inundaciones registradas desde el pasado fin de semana por el aumento del nivel del mar y las condiciones generadas por el huracán Polo.

Residentes señalaron que el agua nuevamente comenzó a subir en distintos sectores de la comunidad, por lo que pidieron que Protección Civil y las autoridades municipales y estatales acudan a valorar las condiciones y permanezcan atentos ante la posibilidad de que el agua vuelva a ingresar a las viviendas.