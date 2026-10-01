Vuelve a subir la marea y entra agua a zona residencial de Altata

El incremento de la marea provoca nuevamente el ingreso de agua en la zona residencial de Altata, Navolato, donde autoridades de los tres órdenes de Gobierno mantienen vigilancia y acciones preventivas.

Protección Civil de Sinaloa informó que, por instrucciones de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, se mantiene atención y seguimiento a las condiciones que se presentan en la zona.

De acuerdo con la dependencia, aunque continúa el ingreso de agua, el flujo permite que esta salga de manera continua, por lo que hasta el momento no se registran afectaciones a viviendas ni personas.

Personal de los tres órdenes de gobierno realiza recorridos y monitoreo en Altata para dar seguimiento al comportamiento de la marea y actuar ante cualquier cambio en las condiciones.

Como parte de las acciones de atención en el municipio, también se realizan entregas de apoyos en Dautillos.

Las autoridades mantienen la vigilancia en la zona y exhortan a la población a mantenerse atenta a la información oficial.