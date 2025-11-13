$!Xavier Velasco ‘robó el alma’ del náufrago que inspiró ‘Hombre al agua’

CULIACÁN._ Durante la presentación de “Hombre al Agua” en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, el escritor Xavier Velasco ofreció una explicación cruda y reveladora sobre su proceso creativo: la de un autor obligado a sumergirse hasta el fondo de la mente de un desconocido, un náufrago convertido en celebridad global para poder contar una historia que terminó siendo también la suya. En la charla en La Casa del Maquío, Velasco relató que originalmente la propuesta para escribir la novela le llegó como un encargo “mercenario”. “Las novelas son muy celosas. Cuando están escribiendo una novela a la novela no le gusta que se distraiga uno en otras cosas, uno tiene que casarse con la novela”, dijo. Sin embargo, un amigo en España lo convenció de que él era “el único” que podía contar esa historia. A partir de ahí, inició una relación que pasó de la desconfianza inicial a una amistad profunda. “Para contar una historia, uno tiene que robarle el alma al personaje. Si no le robas el alma, ¿cómo la vas a contar?”, confesó.

El autor se dedicó primero a escuchar al náufrago, australiano en la historia real, canadiense en la novela tras los cambios editoriales, en reuniones diarias por Zoom. Hablaban de familia, de enfermedad, de sociedades secretas, de su vida nómada por Asia, de la pandemia, de sus contradicciones y de heridas de infancia que afloraban sin que él lo notara. “Era como mi compañero de celda de las mañanas... mi esposa me decía que parecíamos hermanos por las carcajadas”, recordó. Esa cercanía, explicó, fue la única manera de comprender al hombre detrás del titular, de alguien que había pasado tres meses en el Pacífico, que convivía con tiburones como quien convive con perros, que había sobrevivido a un cáncer terminal y que se movía por el mundo cambiando de País cada seis meses. “Cuando me contaba cosas que me asustaban o me aparecían fuera de lugar o francamente me parecían estúpidas, yo nomás, lo seguí escuchando y decía: ‘sí’, porque entre más que apartas del promedio, uno como narrador más contento porque el personaje y se hace más interesantes”.