$!Ximena con X reclama al Gobernador Rocha Moya desatención en su caso de agresión en la USE

La activista Ximena con X encaró al Gobernador Rubén Rocha Moya sobre el retraso en la solución del caso en el que fue sacada a la fuerza de la Unidad de Servicios Estatales en 2024.
En enero del año pasado la activista acudió a realizar trámites para que sus identificaciones correspondieran a su identidad de género y nombre, sin embargo, sufrió violencia al ser sacada a la fuerza.
Fue violentada cuando le fue negado el trámite por cuestiones administrativas y solicitó que la negativa se le entregara por escrito.
En su caso acusa a la Directora del Registro Civil Margarita Villaescusa Rojo de violentarla.
En la inauguración de la Vicefiscalía Especializada para protección de Periodistas y Activistas, Ximena encaró al Gobernador Rubén Rocha Moya para solicitarle atención a su caso.
El Gobernador prometió reunirse con ella para atender su situación.