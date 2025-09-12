$!Ximena con X reclama al Gobernador Rocha Moya desatención en su caso de agresión en la USE

La activista Ximena con X encaró al Gobernador Rubén Rocha Moya sobre el retraso en la solución del caso en el que fue sacada a la fuerza de la Unidad de Servicios Estatales en 2024.

En enero del año pasado la activista acudió a realizar trámites para que sus identificaciones correspondieran a su identidad de género y nombre, sin embargo, sufrió violencia al ser sacada a la fuerza.