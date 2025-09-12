Culiacán
Inconformidad

Ximena con X reclama al Gobernador Rocha Moya desatención en su caso de agresión en la USE

La activista fue sacada a la fuerza de las instalaciones de la USE cuándo acudió a cambiar su nombre en enero de 2024
Belem Angulo |
12/09/2025 11:25
12/09/2025 11:25

La activista Ximena con X encaró al Gobernador Rubén Rocha Moya sobre el retraso en la solución del caso en el que fue sacada a la fuerza de la Unidad de Servicios Estatales en 2024.

En enero del año pasado la activista acudió a realizar trámites para que sus identificaciones correspondieran a su identidad de género y nombre, sin embargo, sufrió violencia al ser sacada a la fuerza.

$!Ximena con X reclama al Gobernador Rocha Moya desatención en su caso de agresión en la USE

Fue violentada cuando le fue negado el trámite por cuestiones administrativas y solicitó que la negativa se le entregara por escrito.

$!Ximena con X reclama al Gobernador Rocha Moya desatención en su caso de agresión en la USE

En su caso acusa a la Directora del Registro Civil Margarita Villaescusa Rojo de violentarla.

En la inauguración de la Vicefiscalía Especializada para protección de Periodistas y Activistas, Ximena encaró al Gobernador Rubén Rocha Moya para solicitarle atención a su caso.

$!Ximena con X reclama al Gobernador Rocha Moya desatención en su caso de agresión en la USE

El Gobernador prometió reunirse con ella para atender su situación.

