La candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, podría derrocar al Movimiento Regeneración Nacional del Gobierno federal en las elecciones del 2024, dijo Hector Orrantia Coppel, empresario sinaloense y promotor social.

Declaró identificarse con las propuestas de la representante de la Coalición PRI, PAN, PRD, las cuales podrían asegurar su victoria en la carrera por la silla presidencial contra Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de la Cuarta Transformación.

“Yo creo que no, creo que va a ganar Xóchitl Gálvez y además creo que es la que más le conviene a México, ojalá”, respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre la posible victoria de la morenista.

“Claudia, supongo, no la conozco, que es una súper mujer, por algo está ahí, pero creo que lo que representa Xóchitl es mucho más genuino”.

El movimiento opositor aspira al desarrollo económico y social del País, según Orrantia Coppel; el triunfo de Xóchitl Gálvez Ruiz podría significar la evolución de México para asimilarse o superar a naciones como Canadá.

“Xóchitl, desde donde viene, que tiene que ver con empresa también, ella cree en la economía y en las personas que se ganen por propio mérito, que logremos ir a más, sí se vale aspirar a más, o sea, ¿tú no quisieras ir mejorando en tu vida, como persona, como hija, como amiga, como periodista? A mí me encantaría que el Héctor de mañana sea mejor que el que está ahorita”, dijo a la reportera.

Aunque el empresario no milita en algún organismo político, sostuvo la posibilidad de unirse a alguno de los partidos del Frente Amplio por México en caso de coincidir en ideales y objetivos en beneficio de la sociedad.

“Yo creo en el honor, en la honestidad de la palabra, cada vez que yo estoy con personas honorables, íntegras, que quieren hacer el bien y actúan bien, nos vamos a entender muy bien; si quieres hacer las cosas chuecas, no nos vamos a entender”, comentó.

“Creo que muchas personas dentro de Morena quieren hacer el bien y están haciendo las cosas bien pero yo ya no me pudiera ir a, mi integridad, mi congruencia ya no me permitiría ir hacia allá, no es que esté mal pero yo ya no podría, estuviera hablando sin sentido”.