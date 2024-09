La campaña que armaron fue sencilla: un documento que se ha mantenido vigente en las redes sociales en las últimas horas en las que invitan a apoyar a la gente que no ha podido salir de sus viviendas por la violencia, porque los proveedores no pueden llegar o simplemente porque no hay condiciones para salir a trabajar y buscar el sustento.

También sugieren que lleven productos enlatados, como atún, verduras, frijol, sardinas, mayonesa, frijol, arroz, garbanzo, envasados en tetrapak como puré, leche, agua embotellada, pañales, toallitas, artículos de limpieza e higiene personal como pasta de dientes, toallas íntimas, jabón, papel de baño, también sopas en bolsa, harinas, aceite, cereales.

“Nos hemos estado dando cuenta de como ha estado la situación de fea.... también la gente le da miedo salir, vaya, y también no tienen ciertas personas la capacidad de estar llevando el sustento económico para su casa, de estar comprando lo necesario, de estar saliendo adelante y sí es feo”, dijo Miguel Horacio Armenta Vizcarra, quien trabaja para Banco Azteca y la firma Itálika.

Explicó que tiene formación de sicólogo, por lo que entiende el impacto en la sociedad, y cómo es que afecta toda esta violencia que se han vivido en los últimos días.

Por esa inquietud platicó con su supervisor y planteó la idea de acondicionar un centro de acopio para personas que necesiten ayuda alimentaria.

Hasta el momento el plan es que puedan mantenerse por dos o tres semanas, dependiendo de cuánto dure la crisis.

“Porque si esto no se calma en dos o tres semanas o un mes nos gustaría seguir adelante”, agregó.

“Nosotros vamos a recibir y vamos a estar aportando constantemente y como le comento, me gustaría realmente lograr algo grande, significativo en el cual podamos ayudar a cierta población porque nunca he estado en la situación, pero me pongo a pensar y creo que sería feo, uno como padre de familia de pronto acostarnos a dormir y que un hijo te diga tengo hambre y que te des cuenta que no pudiste salir hoy a trabajar porque había balacera, trabajas al día y no te pidieron pagar los 300 pesos que ganabas en el día, pues realmente seria algo muy triste muy fuerte”.

Miguel Horacio y su familia cuentan también una cenaduría, que ahí en Quilá la conocen como Taquera Arvis, que también recibirá alimentos y enseres con el mismo propósito.

“Si podemos ayudar en esa situación, si podemos ayudar a esas personas que se encuentran desesperadas, ya sean madres o padres, pues hay que hacerlo”.

En el documento, Miguel y sus amigos recalcan que no todos tienen la posibilidad de salir a trabajar y llevar un sustento a su casa, debido a la inseguridad que se vive en la región.

Esta es la primera iniciativa ciudadana que comenzó desde el corazón de la zona de conflicto.