Ya está abierta, podrás realizar en línea la solicitud de becas para escuelas particulares

Culiacán, Sinaloa, a 18 de mayo de 2026.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias sinaloenses y fomentar la excelencia académica, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) anunció la apertura de la convocatoria de Becas para Alumnos de Escuelas Particulares incorporadas al Estado o con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE); los interesados podrán realizar la solicitud en línea del 18 de mayo al 30 de junio en la plataforma http://portal.sepyc.gob.mx/becasParticularesSolicitud/.

La Secretaria de Educación, Lic. Gloria Himelda Félix Niebla, presidió la Primera reunión de la Comisión Estatal de Becas, junto a la Subsecretaria de Planeación Educativa, MC Paulina Peña Payán y la Coordinadora Ejecutiva de Becasin, Lic. Carmen Lucila Villalobos, donde se informó que el beneficio consiste en la exención parcial o total del pago de inscripción y la colegiatura, como lo indica el Artículo 71 del Acuerdo por el que se establecen las bases para el otorgamiento del RVOE a las instituciones educativas particulares.

La Titular de la SEPyC, reconoció la labor “de instituciones particulares que se suman a los esfuerzos que esta Secretaría hace por acercar la Educación. En nuestra calidad de Autoridad Educativa, refrendar a ustedes nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano”.

La beca tiene una vigencia de un ciclo lectivo completo, es decir, comprenderá el Ciclo Escolar 2026-2027. Cada familia podrá recibir, como máximo, una beca; en el caso de tener dos o más hijos en una escuela particular, indistintamente del nivel educativo o institución, la Beca podrá dividirse en diferentes porcentajes parciales sin exceder el 100 por ciento, equivalente a una beca completa.

Como primer paso, es necesario realizar la solicitud en línea en la plataforma: http://portal.sepyc.gob.mx/becasParticularesSolicitud/, del 18 de mayo al 30 de junio de 2026; una vez realizada la solicitud digital, el interesado deberá imprimirla y entregarla junto con la documentación física en su respectiva institución educativa a más tardar el 30 de junio.

La Subsecretaria de Planeación Educativa, MC Paulina Peña Payán, anunció que se aprobó enviar por correo electrónico el acuse de recibido a quien realice este trámite con un mensaje breve: “Estimado padre, madre o tutor le informamos que su registro de solicitud de beca para escuelas particulares ha sido realizado satisfactoriamente, le invitamos a continuar con el proceso establecido en las bases de la convocatoria”, ese último párrafo es para enfatizar que deben cumplir con todos los pasos que se indican en la convocatoria, sobre todo la entrega de documentación en los planteles.

De acuerdo con la convocatoria, en la selección de becarios se dará preferencia a las y los alumnos que tengan los mejores promedios de calificaciones y demuestren necesidad económica de la beca, producto del estudio socioeconómico, que al efecto se realice.

Los resultados de la selección de becarios podrán ser consultados en el portal antes mencionado, a partir del día 14 de septiembre al 02 de octubre de 2026. Los alumnos que resulten beneficiados deberán descargar e imprimir el oficio que los acredita como becarios, y entregarlo al plantel escolar para la exoneración correspondiente. Quien no entregue dicho documento dentro del periodo establecido le será cancelada su beca y se reasignará.

Además de la solicitud, otro de los requisitos que se deben cumplir para poder ser considerado para la obtención de la beca es presentar original y copia del reporte de evaluación, ya sea boleta o kárdex que acredite un promedio final de grado mínimo de 8; carta de buena conducta expedida por la institución donde cursó el último grado escolar, excepto niveles de preescolar e inicial.

También se debe anexar original y copia de constancia de ingresos del padre, madre o tutor, expedida por la empresa donde labora; talón de cheque del último mes o última declaración de impuestos. En caso de no contar con ninguna de estas opciones, puede realizar una declaración de ingresos por escrito, bajo protesta de decir verdad; escrito del solicitante, explicando los motivos por lo que requiere la beca o del padre de familia en caso de que el alumno sea menor de edad; constancia de preinscripción o inscripción del ciclo escolar para el que solicita la beca y la Clave Única de Registro de Población (CURP).