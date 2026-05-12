¡Ya no las quieren! Familias siguen canjeando armas en Desarme Voluntario

- Miles de municiones y decenas de armas fueron entregadas voluntariamente por familias de Elota, Cosalá y San Ignacio.

- Hubo gran participación de infantes que eligieron balones a cambio de juguetes bélicos.

Culiacán, Sinaloa; a 11 de mayo del 2026. Al concluir la segunda etapa del programa preventivo Desarme Voluntario Sinaloa que se desarrolló en los municipios de Elota, Cosalá y San Ignacio, se contabilizó la entrega total de 9,123 municiones, así como 45 armas y explosivos, incluyendo tres subametralladoras que, al llegar a manos del Ejército constataron que sí eran funcionales por lo que procedieron a su inmediata destrucción, tal como lo marca el protocolo.

Este año, la participación de la infancia ha tomado protagonismo e influenciados positivamente por el mundial de futbol, los balones han sido los juguetes de mayor elección por los niños y las niñas que, acompañando a un adulto canjeante, se sumaron entregando juguetes bélicos que ya no quieren.

Uno de los niños participantes expresó de manera anónima, que cuando tenía 9 años de edad recibió de regalo una pistola de juguete, pero ahora que tiene 11 él y su padre se enteraron del programa y decidieron acudir al módulo de canje, “yo le diría a los niños que juegan con pistolas de juguete que se cuiden mucho y que las entreguen aquí”, dijo el pequeño. Por su parte, su padre confirmó que la entrega es anónima y que a él no le pidieron ningún dato, “es muy seguro el proceso, no hay porque desconfiar” expresó.

La edición 2026 del programa Desarme Voluntario Sinaloa ha instalado módulos en 7 municipios registrando un acumulado de 138 armas y explosivos, así como 10,557 de municiones canjeadas por dinero en efectivo. Desde el Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana y en Coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, dieron a conocer que será en el mes de agosto cuando se anuncie la instalación de más módulos en el resto de los municipios del estado de Sinaloa.