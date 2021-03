‘Ya no nos podemos quedar calladas’, dice Marisol, en un Día de la Mujer sin su hermana Mayra

Mayra Guadalupe desapareció en febrero del 2019, fue entonces que su hermana Marisol se convirtió en una buscadora, con la esperanza de encontrarla con vida; pero el 30 de diciembre del 2020 eso cambió, los restos de Mayra fueron encontrados y supieron que ya no la verían entrar por la puerta de su casa.

Dos meses después, Marisol pide justicia y en el marco del Día Internacional de la mujer hace un llamado a que todas se animen a alzar la voz.

“Nunca quedarse calladas, exhorto a toda la sociedad y en especial a las mujeres que nunca se queden calladas, nunca deben de esperar ni un solo momento para alzar la voz, ya no nos podemos callar”, dijo la joven activista.

En la búsqueda que Marisol emprendió por su hermana, junto a Sabuesos Guerreras, A.C., recorrió diferentes espacios en todo el estado, se mostró de frente con autoridades como el hoy Presidente municipal con licencia, Jesús Estrada Ferreiro; el Fiscal estatal, Juan José Ríos Estavillo, así como autoridades de seguridad, esperando respuestas del paradero de la joven madre de tres hijos que estaba desaparecida.

“Vivimos en un Estado lamentablemente feminicida, violador, desaparecen a diestra y siniestra niños y mujeres, y ya no nos podemos quedar calladas, es por eso que un mensaje que yo le transmito a las mujeres es que no tengan miedo y no hay que quedarse calladas”, expresó.

Con una cruz de color rosa con el nombre y detalles de la desaparición de la joven y con una playera blanca con una mariposa en la espalda que representa a Mayra, Marisol acudió a las manifestaciones en el Día Internacional de la mujer en memoria y representación de su hermana, de quien velaron sus restos encontrados en vísperas de año nuevo y se enterró el primer día del 2021.

“A la fecha yo no entiendo qué hacer con mi hermana, siempre busqué a mi hermana viva, con esperanza y la fe de encontrarla con vida, porque ella no le hizo daño en la sociedad, mi hermana fue un caso excepcional y fue algo de un momento, del momento en el que ella no debería de estar”, expuso.

Las condiciones en que Marisol se convirtió en activista son las que marcaron para siempre a la familia Millán Castro; sin embargo, le queda fuerza para alentar a las mujeres que buscan y que luchan desde cualquier espacio.

“Yo como mujer a partir de ahí me volví, como dicen, una todóloga para intentar localizar a Mayra, para buscar cómo hacer, a dónde ir, a quién preguntar y hoy es un día en especial para mí fuerte, porque apenas tenemos 2 meses de haber localizado a mi hermana en las peores condiciones y hoy como Día Internacional de la Mujer, es difícil poder expresar lo que yo siento y lo que he hecho como luchadora social y activista”, abundó.