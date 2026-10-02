Ya opera en Sinaloa registro público de deudores alimenticios: STJE

El registro de deudores alimentarios morosos ya opera en Sinaloa y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado participa en su integración y actualización, informó su Presidente, Jesús Iván Chávez Rangel.

Explicó que la colaboración entre el Poder Judicial y el Registro Civil existe desde años atrás, antes de la reforma aprobada en mayo de este 2026.

“Ya estaba operando... desde años atrás ha venido operando una colaboración que tenemos de parte del Supremo Tribunal de Justicia con el Registro Civil”, señaló.

Chávez Rangel indicó que el Supremo Tribunal proporciona información sobre las personas que se encuentran en condición de deudoras alimentarias morosas.

“Más que tener nosotros propiamente el padrón, nosotros somos la institución que alimenta precisamente esa información al padrón”, explicó.

Incluso, recordó que durante el proceso electoral de 2024 el Instituto Nacional Electoral solicitó información al Supremo Tribunal sobre personas que tenían esa condición.

Esto debido a que no ser deudor alimentario moroso es uno de los requisitos para las candidaturas.

El Magistrado dijo desconocer la cifra actual de personas inscritas, pues el número puede variar conforme los deudores regularizan sus pagos.

“Fluctúa, efectivamente, pues es decir, hay personas que si te pones al corriente, pues ya no eres deudor alimentario”, comentó.

Señaló que la información es pública y puede consultarse, mientras que la reforma de mayo amplió los trámites en los que se deberá presentar una constancia de no inscripción.

Entre estos se encuentra el registro de candidaturas a diputaciones locales, además de determinados trámites relacionados con cargos públicos y operaciones inmobiliarias.

La reforma también estableció que el Supremo Tribunal debe concentrar, sistematizar y actualizar la información sobre el incumplimiento de obligaciones alimentarias para su incorporación al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.