Ya se tienen adelantadas gestiones con CFE para venta de gas a planta de amoniaco, afirma Rocha Moya

Después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya informó que ya se está llegando a un acuerdo definitivo para darle continuidad a la creación de la planta de amoniaco en Ahome, el mandatario estatal señaló que se están llegando a acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad.

“Antier, estuvo Javier Gaxiola con grupo, estuvieron reunidos en México, yo ya hablé con la Comisión Federal de Electricidad, me dicen que hay mucho acercamiento, que en dos, tres semanas pueden firmar contrato”, comentó.

El Gobernador recordó que todavía existe el tema judicial en cuanto a los amparos que han promovido en contra de la creación de la planta de amoniaco.

“Acuérdate que hay todavía el tema judicial, no, el tema de los amparos, hay tiempo para emitir el tema, ya probablemente sea el 6 de abril, según se dijo, yo no lo he averiguado, pero eso lo informó el representante del grupo empresarial”, dijo.

“Ahora junto con eso se necesita cerrar el contrato de la venta de gas, eso es con la Comisión Federal de Electricidad ya están caminando de manera muy importante ahí”.

El mandatario estatal explicó que tiene que haber un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, de cuánto tiempo van a tardar para construir y terminar la obra y luego en qué condiciones se les va a vender gas, “ellos deben tener garantía de que siempre van a tener gas”, dijo.

“Claro, el Gobierno se los va a vender, tienen qué determinar precios y tienen qué determinar si no va a haber interrupciones”.

-- ¿No se están adelantando si todavía está en la Suprema Corte el proyecto sobre la Consulta Indígena?

Sí, sí, la consulta hay que hacerla, eso sin duda.