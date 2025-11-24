$!Ya son muchas las veces que nos han engañado: agricultores mantienen bloqueo en Puente Sinaloa

La toma de la caseta Puente Sinaloa, en Guasave, continúa este lunes como parte de las movilizaciones nacionales del sector agrícola.
De acuerdo con Patricia Gómez Martínez, representante de Campesinos Unidos, el bloqueo se mantendrá de manera indefinida mientras el Gobierno federal no atienda directamente las demandas del sector.
Productores de distintas comunidades acudieron desde primeras horas a reforzar el cierre.
Explicó que han recibido apoyo tanto de agricultores como de ciudadanía y que el movimiento se ha ido nutriendo con personas de toda la región.
“Gracias a Dios, tenemos mucho apoyo de parte de todos los productores de aquí de la región. Han estado llegando, están acudiendo al llamado y luego también de la ciudadanía”, señaló.
A la protesta se han sumado productores de Guasave, Sinaloa de Leyva, Cortines, Juan José Ríos, Angostura, San Rafael y otras comunidades de la región.
La representante señaló que contemplan mantener un bloqueo completo, aunque en casos de emergencia valorarán permitir el paso.
Sobre el diálogo con autoridades, afirmó que no han sido recibidos por ninguna instancia del Gobierno federal, a pesar de que se instaló una mesa nacional este fin de semana.
“No nos han recibido. No hemos llegado a ningún acuerdo. Está muy apático el Gobierno federal. No nos toma en cuenta, nos ignora”, condenó.
Indicó que la protesta solo se levantará si la Federación muestra voluntad real de apoyar al productor agrícola, pues consideran que sus solicitudes llevan meses sin respuesta.
Ante el llamado del Gobernador Rubén Rocha Moya a esperar el avance de las gestiones, la vocera fue crítica y afirmó que el sector ya agotó la paciencia.
“Nosotros ya hemos esperado muchísimo, ya son muchas las veces que nos han engañado”, estableció.
“Él (el Gobernador) puede que sí haga las gestiones necesarias, pero no está en sus manos, aquí es el Gobierno federal”.
El bloqueo continuará mientras los productores esperan una respuesta directa de la Federación.