$!Ya son muchas las veces que nos han engañado: agricultores mantienen bloqueo en Puente Sinaloa

La toma de la caseta Puente Sinaloa, en Guasave, continúa este lunes como parte de las movilizaciones nacionales del sector agrícola.

De acuerdo con Patricia Gómez Martínez, representante de Campesinos Unidos, el bloqueo se mantendrá de manera indefinida mientras el Gobierno federal no atienda directamente las demandas del sector.

Productores de distintas comunidades acudieron desde primeras horas a reforzar el cierre.

Explicó que han recibido apoyo tanto de agricultores como de ciudadanía y que el movimiento se ha ido nutriendo con personas de toda la región.

“Gracias a Dios, tenemos mucho apoyo de parte de todos los productores de aquí de la región. Han estado llegando, están acudiendo al llamado y luego también de la ciudadanía”, señaló.