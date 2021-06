‘Ya tapamos los baches, falta que el IEES los selle’, dice Estrada Ferreiro tras elecciones en Culiacán

CULIACÁN._ “Esperaba más ventaja”, dijo Jesús Estrada Ferreiro, quien celebró que las cifras del PREP, respecto a la Alcaldía de Culiacán, le favorezcan, además anunció que este lunes 7 de junio ya se presentó a trabajar de nuevo al Ayuntamiento de la ciudad, una vez que declaró que ganara o perdiera regresaría a su cargo, ahora con la ventaja que tiene, señaló que se taparon los baches, haciendo alusión al PRI, PAN y PRD.

“Tal y como en un principio lo dije que íbamos a ganar, pues ya ganamos, y aunque no es oficial el dato por pronunciamiento todavía, porque hace falta que la autoridad electoral dé el veredicto, es necesario e importante para mí decirlo, porque había mucha especulación, pero que quede claro que el día de hoy, con cifras oficiales, tenemos el 74 por ciento computado del PREP por parte de Morena-PAS, llevamos 105 mil 371 votos y llevamos 10 mil 500 votos de ventaja con el más cercano contendiente”, anunció.

La solicitud de regreso a las funciones por las que se reeligió, detalló, fue entregada hace dos días al municipio, con fecha para regresar este día que se presentó a la oficina que, durante las campañas electorales, estuvo ocupada por Miguel Ángel González Cervantes, Presidente municipal interino.

“Hoy en la mañana me presenté a trabajar en el Ayuntamiento de Culiacán, pero como estaba convocada esta conferencia por parte de mi equipo, tuve que salirme del trabajo, a ver si no me descuentan las horas que me salí, pero vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, con más ahínco todavía, para resolver los problemas que están pendientes”, anunció.

Los planes que inició en su primera administración, terminarán de concretarse, aseguró, además de los que ya están en marcha, como ejemplo puso el Sistema Integrado de Transporte, también conocido como metrobús, para el que expuso que es necesario que el Gobierno del Estado ponga la parte del recurso económico que le corresponde, que son 125 mil millones.

Rosario Valdez, Síndica Procuradora de la planilla de Estrada Ferreiro, dijo que el ánimo que se recogió durante las campañas ha servido para tener energía para la administración a la que se va a integrar, si las cifras siguen a favor, como hasta el momento ha ocurrido.

“Alienta el alma el poder trabajar por Culiacán, acrecienta el ánimo y las ganas de saber que en Culiacán somos muchos los que queremos cambiar las cosas, seguimos en el mismo tenor que iniciamos este trabajo en campaña, es un trabajo en equipo, es un trabajo en perfiles que hacen una comunión tanto de personas de Morena y pasistas”, expresó.

En relación a la Síndica Procuradora en funciones, Sandra Martos, Valdez dijo que respeta el trabajo de cada persona, por lo que prefirió abstenerse de hacer juicios, sin embargo, dijo que una vez instalada en su puesto va a trabajar de la mano de Estrada Ferreiro, pero no para él, también se dijo confiada de la calidad moral del Alcalde y de ella, señalando que van a trabajar por Culiacán y eso les fortalece.

Felicitó a las y los trabajadores de medios de comunicación por la labor que ejercen, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Expresión, considerando esta actividad como una actividad esencial para la vida democrática.