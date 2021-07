Yacimiento termal en la zona norte de Culiacán, ¿podría convertirse en un sitio como Imala?

Las aguas termales de Imala son una tradición para pasear, relajarse y disfrutar, no sólo en Semana Santa, si no todo el año.

Aunque esto se encuentra en medio de una zona ya urbanizada, de acuerdo a estudios que se están realizando por la Conagua no se podría descartar un posible potencial para ser un lugar como el centro recreativo de aguas termales de Imala.

”Acá podría ser también de uso recreativo se tiene que ver el potencial que tiene, qué características, precisamente lo que nosotros decidimos después de estar ahí, es que vamos a hacer un análisis comparativo de las características físico-químicas del agua que tenemos aquí y vamos a compararlas con las mismas características que tiene el agua en Imala”, comentó el director técnico de Conagua en Sinaloa, Ramón López Flores al referirse al sitio vecino de un fraccionamiento de la zona norte de la ciudad.

El especialista detalló que ya se tiene previsto solicitar que se les permita hacer un muestreo de las aguas que se tienen en el centro recreativo de Imala, esto para saber si existe una correlación entre estas aguas y con las calidad de las aguas que se tienen detectadas en la zona norte de la ciudad.

Ya que para que las albercas termales de Imala funcionarán dijo, se tuvo que hacer un estudio de riesgo, una medición con los puntos donde está emergiendo el hidrotermalismo ya que en ese lugar con varios puntos, para después el municipio elaborar un proyecto y solicitar en concesión esas aguas y pagando los derechos correspondientes a la Conagua ”Lo mismo sucedería en este caso, sí se tiene la intención y también hay que ver si tiene el potencial para ese nivel o la mejor a un nivel más bajo, eso es algo que se tiene que ver también, el caudal que está aportando, porque nosotros a lo que hemos visto no es muy importante el aporte que está teniendo el sitio de Portalegre, comparado con el de Imala”, comentó.

En ese momento, se determinaron que no eran nocivas, sino al contrario que tienen ciertas condiciones de sales, azufre, entre otros componentes que al final de cuentas son beneficiosas para la personas, explicó.

”Tenemos una hipótesis de que de alguna manera está interconectado con el sitio hidrotermal de Imala... porque las cuestiones geológicas son a lo largo de miles y millones de años, pero esas dinámicas de repente se pueden variar por algún comportamiento, en este caso el crecimiento tan desmedido de toda la mancha urbana y también algún fenómeno natural que se haya presentado y que esté cambiando la dinámica de flujo y que a lo mejor haya generado alguna conexión de manera natural o la intervención del hombre en algún tipo de conexión con Imala”, comentó.

Estudios sobre el sitio

Ante el hallazgo de este sitio contiguo a fraccionamientos, y el cual tiene bastantes años antes de que la zona urbana lo alcanzara, distintas autoridades han acudido y es hasta ahora que se han iniciado con los primeros estudios por parte de la Conagua, de los cuales ya se tienen resultados.

El ingeniero López Flores informó acerca de los datos que los estudios han arrojado acerca de este lugar de aguas termales, dijo que lo primero que se detectó es que la temperatura está cerca a los 67 grados centígrados.

El PH del agua que sale es de 6.1, además se logró identificar que existe una conductividad muy alta, casi de 10 mil, y esto a su vez indica que hay un problema de salinidad, explicó el director técnico. Detalló que se tiene también sólidos disueltos totales muy altos, superior a los 5 mil 500 miligramos por litro y esto indica que el agua es salobre, con respecto al nitrógeno monacal no se encontró la presencia de gases que pudieran tener un efecto de toxicidad. “Lo que sí se encontró fueron sólidos disueltos totales muy altos, lo que nos hace ver que esta fuente de agua no es apta para abastecimiento, ni para riego agrícola, a lo mejor para un uso recreativo, pero no como fuente de abastecimiento”, indicó. Explicó que no se encontró materia orgánica, y que eso también es bueno, “no se encontró materia orgánica biodegradable dentro del agua que pudiera entrar en procesos de descomposición y tampoco encontramos coliformes fecales, ni grasas y aceites”. “En general estos estudios concluyen que pues no hay un riesgo de contaminación de estas aguas, no hay un riesgo de que estas aguas vayan a contaminar el área, empezando en el subsuelo y las aguas superficiales, sin embargo nosotros consideramos pertinente que se continué estudiando este sitio y cómo se están dando las condiciones del flujo y la dinámica de flujo que es la que está alimentando a este sitio”, comentó.

Explicó que para que se dé el fenómeno del hidrotermalismo tiene que existir un corriente hidráulico y en este caso hay otro componente que es un gradiente geotérmico que le da una temperatura, a través de un alguna contacto con alguna grieta donde salen probablemente gases a una muy alta temperatura al contacto con el agua, lo cual le da una presión al agua y un temperatura importante.

Aguas nacionales

De acuerdo a la última reunión que se tuvo con el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, así como Protección Civil del municipio, se llegó a un acuerdo de que se va a iniciar con la delimitación del sitio hidrotermal.

Adelantó que lo que se hará ahora de manera conjunta, será un análisis de riesgo considerando la dinámica de flujo que se está presentando, por lo que es un tema que se verá con personal del área de Desarrollo Urbano, ya que este sitio se encuentra dentro de una propiedad privada.