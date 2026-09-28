Yameto queda accesible solo por mar tras afectaciones por marea alta

El campo pesquero Yameto permanece con el acceso terrestre afectado por el incremento de la marea, por lo que actualmente el ingreso a la comunidad se realiza principalmente por vía marítima, informó el Alcalde de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza.

El Presidente Municipal señaló que este lunes desde las 7:00 horas se trasladó a Yameto en panga para supervisar las viviendas afectadas por las mareas altas y entregar apoyos a las familias.

Explicó que aunque algunos vehículos, principalmente camionetas 4x4, todavía pueden transitar por ciertos puntos, las condiciones del camino hacen que el traslado por panga sea más rápido y accesible.

“Por panga ahorita, por la marea alta, está el camino afectado en una parte. Las camionetas 4x4 se pueden pasar, pero es más rápido en la lancha”, indicó.

El Ayuntamiento mantiene maquinaria pesada en Altata a la espera de que disminuya el nivel de la marea para poder ingresar a la zona y realizar trabajos de rehabilitación en los caminos de los campos pesqueros.

Bojórquez Berrelleza indicó que, de acuerdo con pescadores de la zona, las mareas comenzarían a disminuir a partir de este martes, lo que permitiría iniciar los trabajos para restablecer la comunicación terrestre.

El Alcalde señaló que Yameto forma parte de las comunidades costeras afectadas por la combinación de mareas altas, mar de fondo y el fenómeno asociado al huracán Polo.