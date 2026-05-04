$!Yasuaki Yamashita narra en Culiacán el horror y la esperanza tras Nagasaki

En el auditorio del Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, en un espacio de reflexión y memoria histórica, se presentó Yasuaki Yamashita, sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki, para compartir su testimonio de vida y resiliencia. Bajo el lema “Culiacán en conversación: la ciudad que imaginamos”, el evento tuvo como objetivo central fomentar una cultura de paz en la juventud sinaloense, utilizando la historia de Yasuaki Yamashita como un espejo de las consecuencias devastadoras de la violencia extrema y la capacidad humana de resignificación. Acompañado por Sergio Hernández Galindo, especialista en estudios japoneses del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la charla inició con el contexto histórico de las bombas.







Compartido que para agosto de 1945, Japón ya estaba prácticamente derrotado, sin recursos ni energía, y que el lanzamiento de las bombas de uranio en Hiroshima el 6 de agosto y de plutonio en Nagasaki el 9 de agosto fue, en gran medida, una prueba científica para medir la capacidad destructora de estas nuevas armas. Yamashita, quien apenas tenía seis años en aquel entonces, relató el momento exacto de la explosión a las 11:02 horas. “Vino una luz tremenda, como si fueran mil relámpagos al mismo tiempo”, recordó Yasuaki Yamashita. Su madre lo protegió con su cuerpo mientras la casa se caía a pedazos.





Al salir, se encontraron con un paisaje que el sobreviviente solo pudo describir como un infierno. “En ese momento vi un infierno y mucho más de eso. Esa imagen grotesca, todo destruido, todo quemado”, compartió. Explicó que la gente caminaba como fantasmas, la ciudad estaba reducida a cenizas negras y lluvia negra, un fenómeno radioactivo que contaminó todo lo que tocó. La tragedia no terminó con la rendición de Japón, ya que Yasuaki Yamashita detalló los años de hambruna y las secuelas de salud, como una anemia severa que lo aquejó durante décadas. Sin embargo, uno de los dolores más profundos fue la discriminación. Los sobrevivientes, conocidos como hibakusha, eran marginados por temor a que su condición fuera contagiosa o afectara a su descendencia. “Muchos sobrevivientes ocultaron su identidad para poder casarse o trabajar. Algunas mujeres, al ser descubiertas, llegaban incluso al suicidio por el maltrato”, relató.



