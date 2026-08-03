Yeraldine Bonilla descarta preocupación por posibles salidas del Gabinete ante proceso interno de Morena

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que su administración está preparada para enfrentar eventuales cambios en el Gabinete derivados del proceso interno de Morena para definir candidaturas a diputaciones y alcaldías.

Luego del anuncio de la dirigencia nacional del partido sobre las fechas de registro para aspirantes, señaló que no le preocupa una eventual salida de funcionarios que decidan participar en la contienda.

“No me preocupa. Es normal que los compañeros que aspiren a un cargo público se registren”, expresó.

Bonilla Valverde indicó que, hasta el momento, ningún integrante de su Gabinete le ha comunicado formalmente su intención de separarse del cargo para competir en el proceso interno.

Sin embargo, reconoció que, conforme avancen los tiempos establecidos por Morena, algunos servidores públicos podrían solicitar licencia.

“Como gobierno estamos preparados, tenemos muchos perfiles que pueden ocupar esos espacios y todo de acuerdo con la ley”, afirmó.

La Gobernadora aseguró que la administración estatal mantendrá la continuidad de los servicios y la atención a la población, aun cuando se presenten movimientos en el gabinete derivados del calendario político.