$!Yeraldine Bonilla es la nueva Gobernadora interina de Sinaloa

Yeraldine Bonilla Valverde rindió protesta como Gobernadora interina, tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya.

La ex Secretaria de Gobierno, asumió la titularidad del Poder Ejecutivo de Sinaloa, luego de que el Congreso del Estado aprobara la solicitud de licencia de Rocha Moya, por un periodo mayor a 30 días.

Además, se realizaron posicionamientos a favor y en contra de este dictamen.

Las diputadas del PRI, Irma Moreno Ovalles y Paola Garate dieron sus posicionamientos en contra, pues argumentan que Yeraldine Bonilla forma parte del mismo partido y administración de Rubén Rocha Moya.