$!Yeraldine Bonilla es la nueva Gobernadora interina de Sinaloa

Yeraldine Bonilla Valverde rindió protesta como Gobernadora interina, tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya.
La ex Secretaria de Gobierno, asumió la titularidad del Poder Ejecutivo de Sinaloa, luego de que el Congreso del Estado aprobara la solicitud de licencia de Rocha Moya, por un periodo mayor a 30 días.
Además, se realizaron posicionamientos a favor y en contra de este dictamen.
Las diputadas del PRI, Irma Moreno Ovalles y Paola Garate dieron sus posicionamientos en contra, pues argumentan que Yeraldine Bonilla forma parte del mismo partido y administración de Rubén Rocha Moya.
Por su parte, la Diputada, Juana Minerva Vázquez González y María Teresa Guerra, Ochoa dieron sus posicionamientos a favor de qué Bonilla Valverde está enfrente del Gobierno Estatal pues destacaron su trayectoria en el ámbito político. Por mayoría de votos, las diputadas y diputados aprobaron la designación.
Posteriormente, se llevó a cabo la toma de protesta a quien fuera la Secretaria General de Gobierno para que sea la titular mientras el Gobernador regresa a sus funciones.
Solicitud de Rocha Moya
Cabe recordar que el viernes 1 de mayo, Rubén Rocha Moya informó a la ciudadanía sinaloense, mediante un comunicado oficial, su decisión de solicitar licencia al cargo con el objetivo de atender las investigaciones correspondientes tras las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.