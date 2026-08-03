Yeraldine Bonilla justifica menor frecuencia de las Semaneras; asegura que contrato se paga por transmisión

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que el Gobierno de Sinaloa únicamente paga por cada transmisión de las conferencias conocidas como Semaneras y no por un monto anual, al responder a los cuestionamientos sobre el contrato vigente para la producción de estos eventos.

Sostuvo que es falsa la información difundida sobre el costo del convenio y afirmó que el pago se realiza únicamente cuando hay una conferencia.

“Es falsa la información que dan. Nosotros pagamos a la productora por transmisión en vivo que hacemos. Es un estimado el que se subió a plataformas, lo que se iba a pagar al año, pero nosotros pagamos por transmisión”, declaró.

Bonilla Valverde agregó que el contrato permanece vigente y que éste no obliga al Gobierno del Estado a realizar una conferencia cada semana.

“No se puede pagar al año las transmisiones de la Semanera porque no es seguro que lo vayamos a transmitir cada semana como se transmitía, pero se paga por cada transmisión que se hace”, sostuvo.

Sin embargo, el contrato vigente no establece un esquema de pago por transmisión individual.

El documento fue cotizado como una partida única por la producción de 65 conferencias, correspondientes a las Semaneras previstas durante la vigencia del convenio.

Las declaraciones de la Gobernadora se dan luego de que se hiciera público el contrato de producción de las Semaneras, el cual ha sido objeto de cuestionamientos debido a que las conferencias dejaron de realizarse con la periodicidad semanal con la que fueron planteadas al inicio de la administración.