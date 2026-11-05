Yeraldine Bonilla niega que le hayan retirado la visa estadounidense

La Diputada local por el PVEM, Yeraldine Bonilla Valverde, negó que el Gobierno de Estados Unidos le haya retirado la visa, tanto a ella como a su hija, y aseguró que la información que ha circulado al respecto es falsa.

Durante una entrevista en el Congreso del Estado, luego de reincorporarse a sus funciones legislativas, descartó haber enfrentado alguna situación relacionada con su documento migratorio.

“Eso es falso, si vi que en los medios de comunicación lo traían, pero hasta el momento a mí no se me ha notificado nada, ni a mi, ni la de mi hija, no se me ha notificado que me retiraron la visa por el momento”, expresó.

Su declaración se da luego de que trascendiera la versión de que autoridades estadounidenses le habrían revocado la visa, señalamiento que también involucraba a su hija.

En los últimos meses, la cancelación de visas a funcionarios y figuras políticas mexicanas ha sido tema de atención pública.

Entre los casos que se han confirmado están los de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Andrés Manuel López Beltrán hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó en agosto de 2026 que Estados Unidos canceló su visa.