$!Yeraldine Bonilla recurre a su experiencia como madre para promover la lactancia materna

La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde recurrió a su experiencia como madre para promover la lactancia materna durante la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia, acto en el que apareció acompañada de su hija recién nacida, Paulina.
Bonilla Valverde aprovechó el evento para destacar las acciones que, aseguró, impulsa su administración para garantizar este derecho a las mujeres trabajadoras y fomentar la alimentación con leche materna durante los primeros meses de vida.
“En la Semana Mundial de la Lactancia reconocemos la importancia de proteger y promover este derecho de las mujeres, que brinda el mejor comienzo de vida para nuestras niñas y niños. Apoyar la lactancia es cuidar el presente y el futuro de Sinaloa”, expresó.
Como parte del mensaje institucional, el Gobierno del Estado informó que en Palacio de Gobierno opera una Sala de Lactancia, un espacio destinado para que las mujeres puedan amamantar, extraer y conservar leche materna durante su jornada laboral o mientras realizan algún trámite.
De acuerdo con la información oficial, este espacio fue impulsado por la Secretaría de las Mujeres dentro del proceso para obtener la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI) y, desde su inauguración el 18 de diciembre de 2024, ha sido utilizado en 835 ocasiones.
La administración estatal recordó que la Ley Federal del Trabajo establece que las madres en periodo de lactancia tienen derecho a dos descansos extraordinarios de 30 minutos al día o a una reducción de una hora en su jornada laboral, con goce íntegro de sueldo, además de que los centros de trabajo deben generar condiciones adecuadas para ejercer este derecho.
Entre las funciones de la Sala de Lactancia se encuentran la alimentación directa del bebé, la extracción y almacenamiento temporal de leche materna, así como ofrecer un espacio privado, higiénico y adecuado para las mujeres durante este periodo.