$!Yeraldine Bonilla recurre a su experiencia como madre para promover la lactancia materna

La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde recurrió a su experiencia como madre para promover la lactancia materna durante la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia, acto en el que apareció acompañada de su hija recién nacida, Paulina.

Bonilla Valverde aprovechó el evento para destacar las acciones que, aseguró, impulsa su administración para garantizar este derecho a las mujeres trabajadoras y fomentar la alimentación con leche materna durante los primeros meses de vida.

“En la Semana Mundial de la Lactancia reconocemos la importancia de proteger y promover este derecho de las mujeres, que brinda el mejor comienzo de vida para nuestras niñas y niños. Apoyar la lactancia es cuidar el presente y el futuro de Sinaloa”, expresó.