Yeraldine Bonilla regresa al Congreso del Estado tras renunciar a la Secretaría General de Gobierno

La Diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Yeraldine Bonilla Valverde, regresó este jueves al Congreso del Estado para retomar sus funciones legislativas, luego de renunciar a la Secretaría General de Gobierno.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, sus compañeros Legisladores le dieron la bienvenida, después de que el miércoles 4 de noviembre se hiciera efectiva su renuncia al cargo que ocupaba en el Poder Ejecutivo.

Bonilla Valverde se encontraba con licencia como Diputada local desde octubre de 2025, cuando fue nombrada Secretaria General de Gobierno, por lo que ahora se reincorpora a sus actividades en el Poder Legislativo.