$!‘Yo la cuido, la baño, hago todo por ella’

Después de acercarse al Gobernador para pedir apoyo, Baltazar consiguió que a su esposa le dieran una silla de ruedas nueva.

“Es que la otra ya no caminaba en lo empedrado, y está sí, va a caminar bien”, señala.

Él y su esposa viven en la colonia Centro, muy cerca de la plazuela principal, y desde muy temprano estuvieron esperando bajo el rayo del sol a que el mandatario estatal llegara para poder abordarlo.

El señor dice que viven y se mantiene del apoyo del gobierno, pero que eso apenas les alcanza para sus necesidades.

“No nos alcanza, porque luego también las pastillas que les estoy comprando son caras, pastillas para la depresión, le tengo que estar dando para que esté más o menos consolada”, dice.

Don Baltazar dice que ya no puede trabajar, porque tiene que estar al cuidado de su esposa, pero que toda su vida se dedicó a la albañilería.

“Yo soy el que la cuido, la baño, la cambio”, dice.

El señor es de Zacatecas, pero hace muchos años llegó como militar a Badiraguato, lugar donde conoció y se enamoró de Luisa.

“Aquí me vine a vivir, fui militar y aquí me quedé, ya no me he ido para ninguna parte”.

Baltazar cuenta sobre la situación que vive y comenta alegremente que ya tiene silla nueva en qué mover a su esposa.

La señora Luisa balbucea y sonríe intentando comunicarse, los dos parten a su casa a continuar con su vida en la colonia Centro, de Badiraguato.