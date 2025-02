‘Yo le dije a mi nuera: mete a los niños al clóset’

JESÚS MARÍA._ La madrugada del 8 de febrero iba como cualquiera para Santos, de 56 años, y su familia, cuando el ruido de los helicópteros les despertó.

Era un nuevo operativo militar para detener a una persona en el mismo poblado que también durante la madrugada del 5 de enero de 2023 los despertó y de un momento a otro y amanecieron en estado de sitio, sin luz, sin agua y sin servicio de teléfono celular.

La pesadilla vivida las horas previas y los días posteriores a la captura de Ovidio Guzmán López en Jesús María tuvo una réplica este 2025, con la captura de Mauro “N”, alias El Jando, señalado como piloto de confianza de los Guzmán.

“Ya cuando empecé a escuchar los helicópteros y eso, pues uno ya se asoma. Como a la tres de la mañana, más o menos, porque no vi”, dijo.

“Al rato empecé a oír yo balazos, y entonces mi hijo se levantó y me dijo: amá, aquí abajo de la casa hay gobierno”.

Lo que alcanzaron a entender, con lo poco visto, eran elementos de la Guardia Nacional.

“Entonces le dije yo, pues quién sabe qué estará pasando, pues uno en la noche está asustado, no sabe ni lo que está pasando, pues ‘métete pa’ dentro’, le dije, entonces nos hicimos bola en un cuarto”, dijo.

Recordó que el cuarto de su hijo no tiene techo de concreto, sino de lámina, lo que lo hacía vulnerable a las balas como ocurrió hace dos años.

Su hijo le marcó a un amigo, que comentó que todos los que había eran soldados y con los que ellos habían visto, no sabían qué suponer.

“Yo lo que miré fueron los de la Guardia y ahí está mi negocito balaceado”, agregó.

N: Pero había soldados de ambos lados, ¿qué habrá pasado?

“Pues no sé solamente que haya alguna equivocación o qué sé yo”.

A Santos se le preguntó que si recuerda cómo fue pasar otra noche bajo las balas.

”... Muy mal, porque ya habíamos pasado por una experiencia así antes, y luego tenía dos niños. Un niño se desmayó porque pues se espantó, porque ellos no están impuestos.

N: ¿Y qué fue lo que hicieron?

Yo le dije a mi nuera: mete a los niños al clóset, fue lo primero que...

Y a mi lo que me dio mucho miedo es que se subieron a la casa y no a aluzaban por la ventana. Entonces, sí, y a mi me daba mucho miedo porque teníamos a los niños. Digo yo una ya vivió, pero los niños están chiquitos.

Los dos niños que se encontraban con ella en ese momento tienen nueve y 12 años.

Los daños a su negocio fueron en la techumbre.

Santos recuerda que hoy en día sigue con la angustia de que ya nomás oye sonar un cohete y ya está temblando.