Desde la infancia Ángela Ramírez soñó con ser doctora y poder ayudar con sus conocimientos a las personas. Ella es de El Fuerte, al norte de Sinaloa, en donde creció viendo el campo y respirando el aroma de las múltiples siembras.

Durante la preparatoria decidió que estudiaría su sueño en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero la licenciatura estaba en dos lugares, en Culiacán y en Los Mochis. Por un lado no quería estar tan lejos de su familia y por el otro, quería intentar cosas por ella misma y probar suerte.

“Decidí estudiar Medicina porque desde pequeña ha sido uno de mis sueños más grandes, de verdad yo no me veo en otra profesión, ninguna me hace sentir completa como esta”, comentó.

Al hacer el proceso de admisión y saber los resultados del examen, le dijeron que no había quedado en la carrera, pero que si quería podía integrarse a un grupo denominado como “A”, que habría otras personas así como ella a la espera de un lugar.

“Fue muy difícil el proceso para poder entrar a la universalidad que quería, y a pesar de que cada vez sentía que todo se ponía en contra, el desistir jamás fue una opción, me considero una persona muy aferrada y que no se queda a gusto hasta lograr lo que se propone”, señaló.

Asimismo, decidió que tomaría la opción de estar en Grupo A, con la esperanza que para el siguiente semestre estaría en la carrera que le gustaba.

Medicina, de las más demandadas

De acuerdo con el encargado de rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, en las prescripciones de este año, las mil 150 fichas del área de Salud del Bloque A se agotaron en 25 minutos y en Medicina General en solo tres.

En 2022 la institución tuvo 71 mil 556 matriculados y las licenciaturas con mayor número son Derecho con 7 mil 569, Medicina General que contó con 5 mil 564 y Enfermería que tuvo 5 mil 509.

Además, la Facultad de Medicina aceptó a 248 alumnos en el Grupo A de Medicina para el segundo semestre del Programa Educativo de Medicina General 2.

Ángela, en su primer año de carrera

Estuvo en Culiacán en el Grupo A un semestre y al finalizar tuvo problemas con la entrega de trabajos en plataformas escolares, por lo que ya no pudo estudiar ese año.

Al siguiente ciclo escolar sí pudo pasar el examen por los conocimientos que había adquirido, por lo que ahora se encuentra terminando su primer año de la carrera.

“El primer año que intenté entrar no lo logré, me preparé más y con la experiencia que ya tenía lo intenté por segunda ocasión, donde al fin logré los resultados que quería. Actualmente estoy por concluir mi segundo semestre en la carrera de médico general”, expuso la alumna.

De la misma manera, comentó que lo que más extraña de El Fuerte es su familia y la calidez de un hogar.

“Simplemente la calidez de tu hogar, la comodidad de estar en tu casa, el tener a tu familia cerca, sentir el apoyo, el llegar de la escuela y que mi mamá me esté esperando con la comida hecha. El sentirme consentida.

“Es muy difícil la verdad el darte cuenta que una vez que sales de tu casa ya sólo regresarás de visita y no a quedarte. A pesar de que me considero una persona muy independiente, la vida de foráneo no es bonita”, expresó Angela.