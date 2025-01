’Yo no puedo salir, nos da miedo’, dicen niños a Gobierno de Sinaloa

Niños y niñas, estudiantes de primaria en Culiacán, se unieron a la exigencia de justicia del atentado a balazos que dejó sin vida a Gael Antonio, de 12 años y Alexander, de 9 años.

Gael cursaba su primer año en la Secundaria Jesusita Neda y Alexander cuarto de grado en la Primaria Sócrates, en la ciudad.

Cinco días después del atentado, cerca de 8:30 horas de este jueves, una marcha movilizó cientos de familias, profesores de planteles educativos y defensores de derechos humanos y decenas de infantes.

Al llamado de exigencia a las políticas de seguridad y a la crisis de violencia que se ha extendido por más de cuatro meses se le sumó la voz de Eduardo, un niño de 10 años, que cursa quinto año de primaria y quién fue compañero Alexander en un equipo de fútbol.

”Los de Gobierno no hacen nada, nomás se quedan sentando viendo de lejos”, expresó.

”Yo no puedo salir, nos da miedo. Ya no podemos hacer nada, solo podemos estar en casa. Nos puede pasar algo (si salimos) y el Gobierno no hace nada”.

El recorrido en exigencia tuvo dos puntos tres puntos de reunión, el primero la escuela Primaria Sócrates, ubicada sobre la calle José Aguilar Barraza; el Ayuntamiento de Culiacán, sobre la avenida Álvaro Obregón, y el Palacio de Gobierno.

Sin embargo, mientras se dirigían hacia el recinto de Gobierno, profesores y estudiantes de otra primaria cercana se unieron al grito de “Con los Niños No”.

Desde las aulas, los pequeños gritaron al unísono.