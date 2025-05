$!‘Yo no tendría que pedir justicia por una compañera’; en Culiacán, niños y niñas se manifiestan por el asesinato de Alexa y Leidy

En el mensaje confirmó la muerte de las niñas, pero no compartió información relacionada a los hechos en los que murieron. Esa fue la confirmación oficial, emitida 12 horas después en un ejercicio que no permitió preguntas. El Gobernador informó que el caso era investigado por la Fiscalía General de la República, lo que no es común para delitos como homicidios.

“Tengan mucho cuidado, si no tienen que salir que no salgan”, implora, esperando que su advertencia salve vidas, salve infancias.

“Hoy nos tocó a nosotros vivir esta situación como comunidad educativa, pero le puede tocar a cualquiera de nosotros, porque no sabes en qué momento puede haber un enfrentamiento, porque no sabes en qué momento va a haber una confusión y no es justo. Nuestros niños no se merecen vivir de esta manera”.

En Sinaloa, desde que inició la crisis de seguridad el 9 de septiembre de 2024 se han asesinado a 39 menores de edad. Estas cifras representan que cada seis días en el estado es asesinado un niño, una niña o un adolescente.

Días después de la muerte de las niñas, familiares de Alexa y Leidy denunciaron que ambas fueron asesinadas por elementos del Ejército Mexicano en un ataque directo al vehículo en el que viajaban con su familia. La acusación fue difundida a través de redes sociales. El caso comenzó a ser investigado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ahora se busca sea admitido por la Comisión Nacional ante el señalamiento contra autoridades federales.

Jesús Álvarez Salazar, director de la escuela Rafael Ramírez, encabezó el homenaje en honor a las niñas en el que estuvieron presentes docentes, alumnos, familiares y amigos de las niñas.