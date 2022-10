‘Yo no tengo ninguna relación’, señala Gobernador sobre ex Alcalde de San Ignacio y su nexo con el narcotráfico

“Yo no tengo ninguna relación y quien la tenga es a título personal”, comentó el Gobernador Rubén Rocha Moya al ser cuestionado sobre el ex Alcalde de San Ignacio, Iván Ernesto Báez Martínez y sus nexos con el Cártel de Sinaloa.





“Nosotros no vamos a promover, no tenía mayores elementos, no vamos a hacer ninguna indagatoria”.

El Gobernador señaló que deberán ser más instancias correspondientes, las que tendrán que darle seguimiento.

Hay que revisar ese tema, dijo en cuestión a su relación como líder de la Asociación Ganadera Local, que pudiera estar recibiendo recursos del Estado.