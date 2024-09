La Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Catalina Esparza Navarrete, publicó un video en el que trató de evidenciar a escuelas que presentan ausentismo del personal docente, después de que se levantó la suspensión de clases presenciales ante una crisis de seguridad que atraviesa el estado.

La Secretaria de Educación criticó la decisión de docentes y supervisores de no acudir a los planteles educativos pues señaló que en la zona centro del Estado no hay peligro, esto después de un supuesto recorrido que realizó la funcionaria en la zona rural norte y urbana de Culiacán.

”No atendieron la indicación que se les dio anoche a los supervisores, solamente para que digan que no se vino, que sí están trabajando, les informo: estoy yo aquí, no pasa nada, vengo de El Tamarindo, La Conquista y de algunas otras secundarias, ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras”, dijo.

”Luego dicen que es peligroso moverse, yo no veo por ningún lado el peligro. Solamente para pasar el reporte, es la Secundaria Técnica número 1. Aquí solamente encuentro a dos personas”.

La escuela a la que acudió la funcionaria y que presumió se encuentra tranquila se encuentra en la zona norte de la mancha urbana de Culiacán, sector en el que no se han reportado balaceras en la última semana.

En el video la titular de la SEPyC nombra a los supervisores de la zona recorrida y los señala de no atender las indicaciones de la Secretaría para retomar este martes las clases presenciales.

Desde el pasado lunes 9 de septiembre se comenzaron a registrar en Culiacán enfrentamientos entre grupos delictivos y el Ejército Mexicano. Los primeros reportes ocurrieron en la zona de la colonia Miguel Hidalgo, Las Quintas y La Campiña en Culiacán cerca de las 6:00 horas del lunes 9 de septiembre.

En un primer momento la SEPyC resolvió suspender clases presenciales en el sector afectado por la balacera, sin embargo para el martes 10 de septiembre las balaceras se habían extendido y la dependencia estatal mantuvo las clases presenciales.

Noroeste realizó un recorrido el martes 10 de septiembre y pudo documentar el ausentismo en los preescolares, primarias y secundarias.

Para el miércoles 11 de septiembre la SEPyC anunció que las clases serían a distancia, ante la falta de seguridad en el estado.

La noche del lunes 16 de septiembre la SEPyC informó que las clases presenciales se retomarían este martes 17.

Cabe destacar que no han pasado 24 horas sin el registro de hechos violentos en la zona centro de Culiacán, pues la noche del 16 de septiembre se reportaron enfrentamientos en la zona de Eldorado.