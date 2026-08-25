Yo no voy a escribir sobre la captura de El Mayo, dice Elmer Mendoza; ‘me duelen estos dos años, me duele mi ciudad, me duelen los culichis’

Llevar al terreno literario la caída de Ismael el “Mayo” Zambada en Sinaloa no es una posibilidad que contemple el escritor Élmer Mendoza y tiene una razón: “¿Por qué no lo haré?, porque me duele”.

La obra de Élmer Mendoza ha estado muy vinculada con Sinaloa, un universo que incluye su música, su comida, su lenguaje, pero también una realidad que tiene que ver con la violencia y el narcotráfico.

Pero a la pregunta de si llevaría a su obra ese momento de la captura del Mayo, mítico líder del Cártel de Sinaloa, aseguró que no piensa hacerlo.

“Me lo preguntan, me lo proponen y me animan y bueno, todo lo que te imaginas, porque ahí hay una novela que yo pudiera escribir, pero hay muchas novelas que pudieran escribir varias personas, depende del punto de vista que elijan para contarla, porque lo que allí pasó, nadie sabe qué fue lo que pasó”.

El autor reconoció que ese hecho tiene todos los elementos para hacer una historia de ficción muy potente, pero existe una razón personal que pesa más que cualquier posibilidad literaria: el dolor que le provoca la situación que ha atravesado su ciudad.

“Yo no la haría. Es una decisión personal. ¿Por qué no lo haré?, porque me duele”, dijo.

“Me duelen estos dos años, me duele mi ciudad, me duelen los culichis. La gente que se ha ido dicen que son 150 mil. Algunos se fueron no porque tuvieran miedo, sino por otras razones, pero bueno, se fueron”, expresó.

“No es lo que yo quisiera para mi ciudad y yo no quiero una ciudad fantasma, quiero una ciudad como la que hemos sido, muy dinámica, llena de trabajo con las tiendas abiertas, con la gente llevando sus hijos a los parques, los jóvenes yendo al cine, todo lo que es una ciudad en paz”.

Uno de los máximos representantes de la literatura sinaloense, admitió que es la primera vez que responde esa pregunta.

“Cuando me lo preguntan, nomás me sonrío, y esta es la primera vez que digo que no lo voy a hacer”, subrayó.

Aunque ha decidido no escribir sobre este episodio específico, la realidad que rodea a Sinaloa sí ha encontrado un espacio dentro de su obra.

Sus novelas incorporan situaciones que muchos de sus lectores relacionan con la vida actual.

Mendoza explicó que muchas de esas historias surgen de la observación y, sobre todo, de escuchar.

“Si yo voy a un sitio, donde no va la gente violenta, la gente habla de eso, y a veces escucho lo que están diciendo, muchas veces tiene que ver con la pérdida de la esperanza o con la recuperación de la esperanza, los deseos de paz, de que nuestra economía sea mejor... pero también la épica, la recreación de las escenas, pues yo las escucho y veces traigo una libreta donde tomo nota”, señaló.

Recordó que cuando escribió “El amante de Janis Joplin”, escuchó la historia en El Quijote, de un par de señores que estaban platicando y uno le contó la historia al otro.

Pero también destacó que es literatura, es ficción, son novelas.

“Siempre dicen que yo les he dado a estas historias una dimensión literaria, lo cual me gusta mucho. Porque es mi literatura, no son crónicas, al final es ficción, son novelas, pero ahí campean elementos que la gente que me lee muy fácil la relaciona con la realidad nuestra y con muchas realidades”.

Élmer Mendoza es autor de 14 novelas, muchas de ellas traducidas a idiomas como alemán, francés, portugués, griego, inglés y ruso, entre otros.