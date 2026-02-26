‘Yo tengo otros datos’, dice Imelda Castro sobre encuestas difundidas en Sinaloa

La Senadora de la República Imelda Castro Castro refutó los resultados de una encuesta que la ubican en el tercer lugar en las preferencias como candidata de Morena a la Gubernatura de Sinaloa en 2027.

Durante una asamblea informativa el pasado domingo en Guasave, aseguró que cuenta con otras mediciones que la posicionan en primer lugar.

“Yo tengo otros datos... Pues tengo otros datos distintos, no de una, sino de 20 o 30 encuestas”.

-¿La posicionan más arriba?

-Claro, primer lugar, afirmó.

De acuerdo con un estudio de la empresa Demoscopia Digital, difundido el 19 de febrero, la legisladora registra 15.8 por ciento de las preferencias entre posibles aspirantes de Morena a la Gubernatura del Estado, por debajo del Senador Enrique Inzunza Cázarez y del Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Señaló que la definición del escenario interno se conocerá en las próximas semanas.

Explicó que será a partir del 7 de marzo cuando haya mayor claridad, fecha en la que el Consejo Nacional de Morena se reunirá para emitir lineamientos estatutarios y reglas del proceso interno del partido.

Detalló que estos criterios permitirán al Comité Ejecutivo Nacional emitir la convocatoria para elegir en los próximos meses a la persona que coordinará los comités de defensa del denominado “segundo piso” de la Cuarta Transformación en la entidad, proceso que marcará el inicio de las definiciones políticas rumbo a la Gubernatura de Sinaloa.

“Ya está llegando el momento”, dijo.

Durante su visita a Sinaloa, el pasado 23 de septiembre de 2025, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, señaló que será la ciudadanía de Sinaloa quien decida cuál es el mejor perfil para la candidatura a la Gubernatura en 2027, por lo que no es correcto definir previamente el género de la postulación.

La dirigente destacó que la encuesta será el principal método de selección del partido y que será la población quien determine la candidatura y no las dirigencias.

No obstante, aclaró que esto no significa que el partido dejará de cumplir con el principio de paridad de género en las gubernaturas de las entidades que estarán en disputa.

Asimismo, afirmó que el proceso interno se desarrollará sin imposiciones ni decisiones cupulares.

Alcalde Luján subrayó que, aunque los aspirantes pueden manifestar su interés en participar, el proyecto político del partido está por encima de las aspiraciones personales y, una vez definido el método, se buscará la unidad interna.

Durante la conferencia de prensa, la dirigente estuvo acompañada por los senadores Enrique Inzunza Cázarez e Imelda Castro, así como por la coordinadora de Morena en el Congreso local, María Teresa Guerra Ochoa.