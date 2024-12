Yomari Guadalupe quiere ser pintora y sueña con recibir pinturas y colores este 6 de enero

Yomari Guadalupe Hernández tiene 10 años y sueña con ser pintora. A ella le gusta dibujar perritos o corazones en sus libretas, y ahora pinos de Navidad por las fechas decembrinas.

Aunque tuvo que dejar sus clases de pintura al entrar a la escuela, su pasión por el arte nunca se ha apagado.

Como cada año, Noroeste celebra su tradicional campaña Sé un Rey Mago, sólo que en esta ocasión se dirigirá a niños del colectivo Sabuesos Guerreras, cuyos activistas buscan a sus familiares desaparecidos, como el caso de Yomari Guadalupe.

Este diciembre, la pequeña escribe una carta a los Reyes Magos, quiere pinturas acrílicas, lápices y plumones de colores, un libro para colorear y, además, patines y una máquina de hacer pulseras de Mi Alegría.

“Me gusta dibujar perritos, corazones, personajes, lo que se me ocurra lo pongo y como ya son fechas de Navidad he hecho más árboles”, expresa.

Es tímida, pero poco a poco comparte entre risas aquella vez que le salió el “monito” en la Rosca de Reyes, pero no pagó los tamales.

“El año pasado tenía que pagar los tamales pero se me olvidaron. Me salieron cuatro monitos, partí una rosca, no podía, y estaba la cabeza del monito, las patas, medio cuerpo”.

Yomari Guadalupe vive con su abuela, pero los fines de semana visita a su mamá.

e gusta dar vueltas en su bicicleta, inventando mundos en silencio.

Tiene un hermano mayor, de 20 años. De él recuerda que una vez le regaló un dibujo de tres pingüinos para colorear. Pintó “Mamá, Papá y Yo” y lo colgó en la pared sobre el cuarto de sus padres.

Este año espera que los Reyes Magos cumplan sus deseos, para poder seguir su sueño de ser artista.

Edición 32

Este año, Noroeste realizó la campaña Sé Un Rey Mago con el colectivo de buscadoras Por las voces Sin Justicia, A. C., por lo que esta edición tendrá una dinámica distinta.

En esta ocasión, las historias que se realizaron están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia de forma directa.

Participe

Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste.

En Culiacán en la calle General Ángel Flores 282-1 oriente, en el Centro, o en el Café Yameto, en el mismo edificio.

También puede llamar al teléfono 667 759 8100.