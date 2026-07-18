$!Zoológico de Culiacán abrirá todos los días durante julio y agosto

Con el objetivo de recibir a un mayor número de visitantes durante el verano, el Zoológico de Culiacán realizó cambios y durante los meses de julio y agosto, el recinto permanecerá abierto al público de lunes a domingo, eliminando el cierre por mantenimiento que habitualmente se realizaba los días martes. El director del Zoológico, José María Casanova Rodríguez, compartió que el horario de atención para el público general se ha establecido de las 10:00 a las 17:00 horas. “En estas vacaciones, todo julio y todo agosto, estará abierto todo el día en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es decir, que el zoológico permanecerá abierto todo julio y todo agosto”, compartió Casanova Rodríguez.







El costo de entrada se mantiene en 40 pesos, con acceso gratuito para menores de tres años y personas con discapacidad. Asimismo, la administración del parque ha manifestado su disposición para facilitar el ingreso a personas en situaciones económicas vulnerables, priorizando el compromiso social con la ciudadanía por encima de la recaudación. “Es un compromiso con la ciudadanía porque el hecho de que en este periodo de vacaciones ver una familia, un niño que quiera entrar y tener cerrado el zoológico de Culiacán para nosotros sería pues la verdad una tristeza”, expresó.







Para los más pequeños, el zoológico ofrece cursos de verano que se extenderán hasta mediados de agosto para que los menores de entre 5 y 12 años pueden participar en dinámicas temáticas como niños exploradores, que incluyen recorridos guiados, manualidades, juegos y actividades de alberca en un horario de las 08:00 a 13:00 horas. “Es fundamental para que el niño realmente podamos pensar en que más adelante, incluso puedan tener una vocación para hacer biólogos o veterinario. Entre los atractivos principales que los visitantes pueden encontrar destacan ejemplares icónicos como la jirafa Yuli, los chimpancés Coco y Pepe, y los populares capibaras, conocidos como Capi, Luna y Tostadito.





