$!Zoológico de Culiacán abrirá todos los días durante julio y agosto

Con el objetivo de recibir a un mayor número de visitantes durante el verano, el Zoológico de Culiacán realizó cambios y durante los meses de julio y agosto, el recinto permanecerá abierto al público de lunes a domingo, eliminando el cierre por mantenimiento que habitualmente se realizaba los días martes.
El director del Zoológico, José María Casanova Rodríguez, compartió que el horario de atención para el público general se ha establecido de las 10:00 a las 17:00 horas.
“En estas vacaciones, todo julio y todo agosto, estará abierto todo el día en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es decir, que el zoológico permanecerá abierto todo julio y todo agosto”, compartió Casanova Rodríguez.
El costo de entrada se mantiene en 40 pesos, con acceso gratuito para menores de tres años y personas con discapacidad.
Asimismo, la administración del parque ha manifestado su disposición para facilitar el ingreso a personas en situaciones económicas vulnerables, priorizando el compromiso social con la ciudadanía por encima de la recaudación.
“Es un compromiso con la ciudadanía porque el hecho de que en este periodo de vacaciones ver una familia, un niño que quiera entrar y tener cerrado el zoológico de Culiacán para nosotros sería pues la verdad una tristeza”, expresó.
Para los más pequeños, el zoológico ofrece cursos de verano que se extenderán hasta mediados de agosto para que los menores de entre 5 y 12 años pueden participar en dinámicas temáticas como niños exploradores, que incluyen recorridos guiados, manualidades, juegos y actividades de alberca en un horario de las 08:00 a 13:00 horas.
“Es fundamental para que el niño realmente podamos pensar en que más adelante, incluso puedan tener una vocación para hacer biólogos o veterinario.
Entre los atractivos principales que los visitantes pueden encontrar destacan ejemplares icónicos como la jirafa Yuli, los chimpancés Coco y Pepe, y los populares capibaras, conocidos como Capi, Luna y Tostadito.
El recorrido también permite observar de cerca a felinos como el jaguar Macario y la tigra blanca, además de osos negros e hipopótamos.
Las actividades se intensifican los domingos con programas educativos incluidos en el boleto de entrada.
A través de puntos de encuentro y la dinámica veterinario por un día, especialistas en biología y medicina veterinaria ofrecen charlas interactivas con diversas especies, como serpientes, tortugas y aves.
Estos programas buscan fomentar en la niñez el respeto por la fauna y la conciencia de que los animales silvestres no son mascotas.
Además de la exhibición de fauna, el parque cuenta con áreas de juegos infantiles, un tren recreativo, zonas de snacks y una granjita interactiva, consolidándose como una de las opciones principales para la convivencia familiar y el aprendizaje sobre el ecosistema en la capital del estado.