$!Zoológico de Culiacán lanzará en enero su clínica veterinaria ‘AmbuZoo’

El Zoológico de Culiacán alista el arranque de su nueva clínica veterinaria “AmbuZoo”, un proyecto que comenzará a operar a principios de enero y que busca brindar atención médica básica a animales de familias que no cuentan con los recursos para acudir a una clínica privada.

El director del Zoológico de Culiacán, José María Cassanova Rodríguez, explicó que AmbuZoo funcionará como un espacio de consulta veterinaria para perros, gatos y también animales no convencionales, como serpientes y guacamayas, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios médicos para la fauna doméstica y exótica en la ciudad. “Este proyecto lo queremos aterrizar, yo creo que a principios de enero, cuál es la idea AmbuZoo que nosotros tengamos a través del zoológico una atención de consulta médica veterinaria a los animales de aquí de Culiacán”, señaló

La atención, explicó, se brindará mediante citas programadas y con un horario aproximado de 10:00 a 17:00 horas, coincidiendo con el horario de apertura del zoológico. El servicio se ofrecerá por consulta, sin incluir procedimientos como baños u operaciones, y contará con un costo simbólico destinado únicamente a la recuperación de gastos. Cassanova Rodríguez subrayó que la falta de recursos económicos no será un impedimento para recibir atención, ya que el enfoque principal del proyecto es social.

“Más allá del costo, la verdad créanme que también estamos abiertos a esa posibilidad de que si alguna persona trae su perrito, su gatito, su animalito y no trae el recurso económico, no va a ser limitación para atenderlos tampoco”, subrayó. Indicó que AmbuZoo operará en una ambulancia donada por la Cruz Roja, gestión realizada con apoyo del presidente de la institución Carlos Bloch. La unidad fue acondicionada con aire acondicionado y será equipada con medicamentos para brindar atención clínica básica. ”Ya le pusimos aire acondicionado, estamos en una lista ya de medicamentos para adquirir y comprarlo”, apuntó. Por razones sanitarias, mencionó, la clínica funcionará de manera estática y en el exterior del zoológico, a fin de evitar el ingreso de animales enfermos a las instalaciones.