El Zoológico de Culiacán proyecta la adquisición de más animales como parte de su estrategia para fortalecer la conservación de especies, la investigación y la función educativa del recinto, informó su director, José María Casanova Rodríguez.

El funcionario explicó que uno de los principales objetivos del zoológico es la investigación, además del cuidado de los ejemplares y la preservación de la biodiversidad, por lo que actualmente se analiza la incorporación de machos para diversas especies, entre ellas la leona y la jirafa con el fin de conformar parejas.

“El Zoológico de Culiacán, de todos los zoológicos, primero la parte educativa, la conservación, la biodiversidad, pero sobre todo el tema de la investigación. Todo el cuidado de los ejemplares que tenemos, por ejemplo, en el caso de la leona, estamos en busca de un león precisamente, el caso de la jirafa hembra, una jirafa macho, un jirafo y así sucesivamente”, dijo.

Recientemente se concretó la llegada de una pareja de capibaras con costo de 160 mil pesos cada uno, en ese sentido, aseguró que de manera permanente se evalúan las necesidades específicas de cada animal bajo resguardo.

Casanova Rodríguez señaló que el zoológico se mantiene abierto a recibir animales asegurados o rescatados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, siempre que existan las condiciones adecuadas para su cuidado y traslado.

“A través del nuevo director (de Profepa) Marco Antonio que llegó, hemos tenido una muy buena relación y cuando existe alguna posibilidad de atraer algún ejemplar, por supuesto que estamos abiertos y lo hemos hecho y tenemos muy buena relación con la autoridad”.

En cuanto a la capacidad del recinto para recibir nuevas especies, indicó que esta varía según la especie.

Destacó que el aviario es uno de los más grandes de Latinoamérica, además de que las áreas de felinos, primates y herbívoros cuentan con infraestructura adecuada, sin embargo, reconoció la necesidad de ampliar algunos albergues para incrementar la capacidad de recepción de animales en el futuro.

“En cada especie es en consideración, es decir, por ejemplo, tenemos el aviario que si se dan cuenta, tenemos uno de los aviarios más grandes de Latinoamérica, creo que se dice que es el segundo más grande”.

“Sí tenemos esa necesidad hay que decirlo de ampliar un poquito más albergues para poder tener esa posibilidad de recepción de todos los animales que en un momento dado lleguen a través de las autoridades”, afirmó.