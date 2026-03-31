$!Zoológico de Culiacán se prepara para recibir a más de 10 mil visitantes esta Semana Santa

“Creemos que este año 2026, cuando menos en estos 15 días vamos a rebasar más de 10 mil personas”, compartió Casanova Rodríguez.

José María Casanova Rodríguez, director del Zoológico de Culiacán, destacó que a diferencia del horario habitual, el recinto permanecerá abierto todos los días en un horario de las 10:00 a las 17:00 horas.

Con nuevas actividades educativas y recreativas, el Zoológico de Culiacán se declara listo para recibir a más de 10 mil sinaloenses y turistas durante los periodos vacacionales de Semana Santa y Semana de Pascua.

El costo de entrada general se mantiene en 40 pesos, mientras que los niños menores de tres años y personas con discapacidad entran de forma gratuita.

Casanova Rodríguez resaltó que el zoológico cuenta con 68 años de historia, alberga el segundo aviario más grande de Latinoamérica, además de los tradicionales recorridos por el área de felinos, primates y herbívoros, los visitantes podrán conocer a los nuevos atractivos para los niños: los capibaras Tostadito, Luna y Capi.

“Estamos muy contentos de recibir a todas las familias. El zoológico es un área idónea en estas fechas para que nuestros niños vengan a convivir y a disfrutar de la fauna silvestre que no es común encontrar en todas partes”, expresó

Para estas vacaciones, se ha diseñado una agenda interactiva que incluye:

- Recorridos guiados: Todos los días a las 12:00 y 15:00 horas, encabezados por biólogos o veterinarios.

- Manualidades y Puntos de Encuentro: Charlas educativas e interacción con animales los días martes y miércoles.

- Veterinario por un día: Una de las actividades más populares, disponible los viernes y domingos.

- La Búsqueda de Huevos: Se llevará a cabo los sábados a las 15:00 horas, donde los niños buscarán huevos de Pascua con premios en todo el recinto.

- Rally de fotos: Actividad dominical con stickers y dinámicas familiares.