17 jugadores de Algodoneros de Guasave se integran a equipos de la LMB

Un total de 17 jugadores de los Algodoneros de Guasave se quedaron en los rósters de las diversas organizaciones de la Liga Mexicana de Beisbol para esta temporada 2026, la cual dio inicio ayer con un encuentro, pero será este día cuando las 20 escuadras que conforman el circuito veraniego, entren en acción.

El Águila de Veracruz es de las organizaciones que más jugadores blanquiazules registró para esta edición, ya que con los porteños estarán el infielder Kristian Delgado, el receptor Heberto Félix y el lanzador zurdo Jeff Ibarra.

Más jugadores

Conspiradores de Querétaro también contará con tres elementos, como es el caso del cácher Sebastián Lizárraga, el jugador de cuadro Keven Lamas así como el pícher de relevo, Isaac Jiménez, mientras que con Charros de Jalisco estarán los serpentineros Rafael Córdova y José Manuel Montijo.

Con Guerreros de Oaxaca sumaron al fino parador en corto, Jorge Flores, además de los receptores Carlos Garzón y Héber Villalobos, mientras que con Pericos de Puebla jugará el relevista Jesús Huerta.

Con los Tecolotes de los Dos Laredos se quedaron los infielders Jesús “Jesse” Castillo y Alan López, así como en Saraperos de Saltillo fueron incluidos el tercera base Orlando Piña y el lanzador guasavense, Iván Izaguirre.

Toros de Tijuana contará con el cañonero Roberto Ramos y también con el pícher abridor importado, Jorge Pérez, quien está protegido por la organización blanquiazul, mientras que el joven pícher zurdo, Amílcar Carreón, no solo se quedó en el róster de Acereros de Monclova, sino que será parte de la rotación de abridores del mánager Juan Gabriel Castro.

El también pítcher guasavense, Jorge Monroy, estará otro año con los bicampeones Diablos Rojos del México, mientras que el jugador de cuadro, Ángel Erro, va con Rieleros de Aguascalientes, así como el joven infielder, Ichiro Rodríguez, se ganó un sitio con Leones de Yucatán.

Se espera que estos peloteros blanquiazules tengan un gran verano, todo con el propósito de que lleguen en buen ritmo y sanos a la pretemporada de los Algodoneros el próximo mes de septiembre.