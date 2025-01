MAZATLÁN._ El director deportivo de la Academia de Beisbol del Pacífico, Jorge Campillo Hidalgo, expresó que al año alrededor de 10 jugadores son firmados para organizaciones de Estados Unidos.

Leones de Yucatán y Diablos Rojos del México son de los clubes que más peloteros exportan al mejor beisbol del mundo.

“Nuestra academia al año estamos firmando de ocho a 10 muchachos, tenemos otras firmas en otras organizaciones, entonces no paramos, la nueva generación viene buena también”, dijo Campillo Hidalgo.

“Ahí en la academia siempre hay 10 y 15 muchachos muy cercanos de firmar con diferentes organizaciones de Estados Unidos”.

El ex ligamayorista tiene en la Academia del Pacífico alrededor de 5 años en el proceso de desarrollo de jugadores.

“Tenemos, si es que no me no equivoco, derechos de retornos con nosotros (Leones de Yucatán) cerca de 50 jugadores, quienes están en Ligas Menores o en las granjas de Grandes Ligas”.

Las franquicias de la Liga Mexicana de Beisbol que más exportan, junto con Leones de Yucatán y Diablos del México, son Acereros de Monclova.

“La Liga Mexicana de Beisbol está trabajando y sigue fuerte en la exportación de jugadores”.