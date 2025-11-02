¡A celebrar! Dodgers festejarán el título con desfile el lunes

Es hora de celebrar en Los Ángeles... otra vez.

Dos días después de conquistar su segunda Serie Mundial consecutiva, los Dodgers festejarán este lunes con un desfile en el centro de Los Ángeles y un evento especial en el Dodger Stadium.

El desfile comenzará a las 11 a.m. (hora del Pacífico), con jugadores, coaches y directivos de los Dodgers recorriendo las calles de la ciudad a bordo de autobuses de dos pisos. La ruta del desfile partirá desde Temple Street y Broadway, en el centro de L.A.