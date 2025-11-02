¡A celebrar! Dodgers festejarán el título con desfile el lunes

Es hora de celebrar en Los Ángeles... otra vez.
Dos días después de conquistar su segunda Serie Mundial consecutiva, los Dodgers festejarán este lunes con un desfile en el centro de Los Ángeles y un evento especial en el Dodger Stadium.
El desfile comenzará a las 11 a.m. (hora del Pacífico), con jugadores, coaches y directivos de los Dodgers recorriendo las calles de la ciudad a bordo de autobuses de dos pisos. La ruta del desfile partirá desde Temple Street y Broadway, en el centro de L.A.
Los aficionados podrán ver el desfile en MLB.com, por televisión, así como desde el propio Dodger Stadium a través de las pantallas del estadio. Los boletos para la celebración en el estadio saldrán a la venta el domingo, y quienes asistan podrán ingresar a partir de las 9 a.m. PT del lunes. Después del desfile, los Dodgers continuarán la fiesta desde su casa. Ese evento está programado para comenzar aproximadamente a las 12:15 p.m. PT.
El año pasado, cerca de 250 mil personas llenaron las calles de Los Ángeles para el desfile del campeonato del equipo, y unas 42 mil asistieron al Dodger Stadium para celebrar el primer título de Serie Mundial en una temporada completa desde 1988.
(Con información de MLB)