CIUDAD DE MÉXICO.- El jardinero de los Naranjeros, Nick Solak (.328, 5, 17), un legionario que desde 2019 y hasta 2026 ha jugado en Grandes Ligas, se unió a la procesión de legionarios extranjeros que han desertado de la Liga Mexicana del Pacífico.

Así se arregló como los otros, pero en su caso rindiendo de principio fin, en los 35 encuentros de la primera mitad del calendario que a estas alturas ya se hizo adulto con 32 por delante, en un tramo que se complica a todos por los tránsfugas de navidad y año nuevo.

El pretexto de ahora es el “thanksgiving” de los vecinos del norte que, en “buena onda”, indultan a un pavo en la Casa Blanca luego de hospedarlos en un lujoso hotel, de acuerdo al ritual, aunque ayer el inquilino anaranjado “perdonó” la vida a dos.

Los Naranjeros, cuyo colchón de 10 puntos le permitirá jugar con el score de aquí al 30 de diciembre, no anunciaron sustituto. Esperarán la recuperación de Willie Calhoun que se lesionó en la pretemporada y el arribo del ligamayorista Isaac Paredes.

LA LMP se quedó sin su líder en efectividad Kevin Abel (1.72), quien abandonó a los Algodoneros de Guasave y en el renglón de los juegos salvados el cubano de los Cañeros de Los Mochis, Yoan López (10), sin sus inmediatos perseguidores que también se desvanecieron.

El número dos, Daniel Kubiuk (9), dejó a los Charros de Jalisco para enrolarse con los Toros del Este de la Liga Dominicana y el colombiano de los Venados de Mazatlán, Elkin Alcalá (8), está en el taller de reparaciones por una lesión en el codo. Aparentemente, su temporada terminó al igual que hace dos años.

Lo del americano Kubiuk cambiando de “cancha” y de país sin el menor recato no es nuevo, tampoco que el equipo de la LIDOM lo sacara en sus redes sin guardar las apariencias. Sólo les faltó decir que se lo llevaron porque le agregaron unos ceros a su salario.

Cuando sucede por bajo rendimiento, normal. Por ejemplo, Águilas de Mexicali registraron al cátcher venezolano Tomás Telis tras su despido en la LVBP por los Tiburones de La Guaira (.105, 0, 0), para reemplazar al bigleaguer Chuckie Robinson que sólo firmó para la primera mitad del rol regular.

Telis es un excelente defensivo con un certero brazo y regular bateador (.283, 4, 24) que en 2026 contribuyó en ambos rubros para la conquista del campeonato en la Liga Mexicana con los Toros de Tijuana.

LA directiva de los Jaguares tampoco pudo sacar de su casa en la CDMX al ex ligamayorista, Alejo López. No al menos más temprano que los Cañeros de Los Mochis que batallaron con él durante tres años.

Hasta que brincaron de gusto cuando los Rodríguez, Cuauhtémoc y Cuitláhuac, ofrecieron al jardinero Randy Romero y al jugador de cuadro, José Luis Robledo, por el “ahijado” de don Alejo Peralta.

Los Jaguares iniciaron anoche en casa la segunda vuelta del calendario recibiendo a los Naranjeros de Hermosillo y ni sus luces del utility que en su despedida de los Cañeros, en 2025-2026, participó en 25 encuentros en los que bateó .210, 3 jonrones y 9 impulsadas...

UN día como hoy en 1986 - El jardinero de los Atléticos de Oakland, el cubano José Canseco, ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana, convirtiéndose en el primer jugador de los A’s en lograrlo desde el lanzador Harry Byrd en 1952.

En 2003- Rigoberto Beltrán lanzó seis innings sin hit ni carrera y los relevistas Gabe Molina (2) y Mark Kroon (1) completaron el “doble cero”, al vencer los Tomateros de Culiacán 6x0 a Águilas de Mexicali.

Mañanitas para Bucky Dent (75), Mark Whiten (60), Octavio Álvarez (55), Édgar Osuna (39), Jorge Flores (35) y Alex Tovalin (29).

Hoy cumpliría años el ex lanzador ligamayorista, Octavio Dotel (53), quien murió aplastado por el techo de un centro de espectáculos que se derrumbó y mató a 100 personas, el 8 de abril de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana. Entre las víctimas mortales también se encontraba el ex jugador Tony Blanco y una hermana del ex bateador de Grandes Ligas, Nelson Cruz.

-“A partir de cierto punto ya no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar”.- Franz Kafka.

ENTRE suspensivos.- Spencer Bivens, quien saltó a Grandes Ligas luego de un buen desempeño con los Tomateros de Culiacán (0-1, 14, 1.69) en 2023-2024, registra 1-1 y 2.01 en carreras limpias en la Liga Dominicana con las Estrellas Orientales... A Bivens sólo se le vio una vez en la capital sinaloense tras convertirse en bigleaguer, pero fue una visita de cortesía pues no se le mencionó como probable refuerzo... Ahora que no las trajo todas consigo con la gran carpa en 2026 (0-0, 9.39), decidió probar fortuna en la LIDOM, en donde hace causa común con el famoso Trevor Bauer y el venerable Robinson Canó... La gente de Navojoa sigue de uñas con su villano favorito, Víctor Cuevas Valenzuela, según porque no ha reforzado el equipo y porque no ha corrido a Miguel Tejada. Será porque el dueño de la patente quiere que sufran un poco más, hasta que una vez abierto el estadio Manuel “Ciclón” Echeverría, demuestren que están listos para exigir cambios. Aunque eso se verá en 2027-2028.